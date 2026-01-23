Ομάδες

Παναθηναϊκός: Νότιγχαμ, Φενέρ και ΠΑΟΚ οι πιο πιθανοί αντίπαλοι στα νοκ άουτ - Δείτε τα ποσοστά
Οnsports Team 23 Ιανουαρίου 2026, 10:21
EUROPA LEAGUE / Παναθηναϊκός / ΠΑΟΚ

Η τεχνητή νοημοσύνη προβλέπει τις πιο πιθανές διασταυρώσεις στα νοκ άουτ του Europa League, με έναν ελληνικό εμφύλιο Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ να είναι εξαιρετικά πιθανός.

Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ εξασφάλισαν τη συνέχεια του ευρωπαϊκού τους ταξιδιού.

Με την ισοπαλία κόντρα στη Φερεντσβάρος οι Πράσινοι και με τη μεγάλη νίκη επί της Μπέτις ο Δικέφαλος, πήραν και μαθηματικά την πρόκριση στα νοκ άουτ του Europa League.

Μάλιστα, ο ΠΑΟΚ συγκεντρώνει πιθανότητες να τερματίσει στην οκτάδα της βαθμολογίας, αν και χρειάζεται νίκη στη Λιόν και συνδυασμό αποτελεσμάτων.

Στα νοκ άουτ των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, δεν υπάρχει πλέον ο περιορισμός, που απαγορεύει σε ομάδες από την ίδια χώρα να κοντραριστούν, γεγονός που αφήνει ορθάνοικτη την πόρτα για μια πιθανή συνάντηση Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ!

Το Football Meets Data, υπολόγισε τις πιθανότητες για κάθε υποψήφιο αντίπαλο του «τριφυλλιού» στα playoffs του Europa League, με τον «Δικέφαλο του Βορρά», να φιγουράρει στην εν λόγω λίστα, ως η 5η πιο πιθανή ομάδα που μπορεί να αντιμετωπίσουν οι «πράσινοι».

Στην κορυφή βρίσκεται η Νότιγχαμ Φόρεστ του Βαγγέλη Μαρινάκη, ενώ διψήφιο ποσοστό συγκεντρώνει και η Φενέρμπαχτσε.

Οι πιθανότεροι αντίπαλοι του Παναθηναϊκού:

Νότιγχαμ Φόρεστ: 16,2%
Φενέρμπαχτσε: 12,2%
Φερεντσβάρος: 9,9%
Βικτόρια Πλζεν: 9,1%
Ερυθρός Αστέρας: 8,4%
ΠΑΟΚ: 8,4%
Θέλτα: 6,7%
Μπολόνια: 6,3%
Γκενκ: 5,5%
Στουτγκάρδη: 4,8%
Μπέτις: 4%
Πόρτο: 3%
Λιλ: 2,8%
Μπραν: 1,3%
Ντιναμό Ζάγκρεμπ: 1,3%
Σέλτικ: 0,9%
Γιουνγκ Μπόις: 0,3%
Λουντογκόρετς: 0,2%


