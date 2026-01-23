ΠΑΟΚ: Τα χρήματα που έχει ήδη εξασφαλίσει στο Europa League

Οnsports Team

O ΠΑΟΚ εξασφάλισε την παρουσία του στα νοκ άουτ του Europa League, αλλά κι ένα σημαντικό χρηματικό ποσό με τη νίκη επί της Μπέτις.

O ΠΑΟΚ ήταν εξαιρετικό κόντρα στην Μπέτις, νίκησε με 2-0 και «κλείδωσε» μία θέση στα νοκ άουτ του Europa League, έχοντας ελπίδες να βρεθεί και στην πρώτη 8άδα και άρα απευθείας στους «16» της διοργάνωσης με νίκη μέσα στη Λιόν.

Εκτός από τους τρεις βαθμούς, η επιτυχία επί της ισπανικής ομάδας του έδωσε κι έξτρα 450 χιλιάδες ευρώ. Αυτόματα οι Θεσσαλονικείς μπορούν να υπολογίζουν πως θα λάβουν από την UEFA τουλάχιστον 13.480.000 ευρώ.

Το συγκεκριμένο ποσό αντιστοιχεί στο bonus εισόδου τους στη League Stage (4.310.000), σε αυτό για την πορεία τους στα προκριματικά (180.000), στα πριμ για τις νίκες τους επί των Γιούνγκ Μπόις, Λιλ, Μπέτις (από 450.000 ευρώ), σε εκείνο για τις ισοπαλίες με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, την Μπραν και τη Λουντογκόρετς (από 150.000) και στο Value Pillar (7.190.000).

Ανάλογα με το πλασάρισμά του, θα λάβει έναν αριθμό μετοχών που κάθε μια αξίζει τουλάχιστον 79.000 ευρώ, καθώς αυτός ο αριθμός αυξάνεται αναλόγως της τελικής κατάταξης και του εύρος των ισοπαλιών στα ματς της League Phase.