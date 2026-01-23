Παναθηναϊκός: Τα χρήματα που έχει ήδη εξασφαλίσει κι αυτά που κυνηγάει στο Europa League

Οnsports Team

Ο Παναθηναϊκός με την ισοπαλία κόντρα στη Φερεντσβάρος εξασφάλισε την πρόκριση στα νοκ άουτ του Europa League, αλλά κι ένα ακόμα σημαντικό χρηματικό ποσό.

Ο Παναθηναϊκός ήρθε ισόπαλος 1-1 στην έδρα της Φερεντσβάρος και εξασφάλισε και μαμθηματικά την πρόκριση στα νοκ άουτ του Europa League.

Πέρα από το αγωνιστικό όφελος, όμως, οι «πράσινοι» ενίσχυσαν σημαντικά και τα ταμεία τους, με τα εγγυημένα έσοδα να φτάνουν πλέον τουλάχιστον τα 9.514.000 ευρώ.

Η ισοπαλία στην Ουγγαρία απέφερε 150.000 ευρώ, ενώ η πρόκριση στα playoffs πρόσθεσε ακόμη 300.000 ευρώ.

Ο Παναθηναϊκός εξασφάλισε 4.310.000 ευρώ από την είσοδό του στη League Phase του Europa League, ποσό που αυξήθηκε κατά 350.000 ευρώ από τα προκριματικά, ενώ επιπλέον 2.270.000 ευρώ προήλθαν από το value pillar της UEFA.

Υπενθυμίζεται πως κάθε νίκη στη League Phase αποφέρει 450.000 ευρώ, ενώ κάθε ισοπαλία προσθέτει 150.000 ευρώ. Το «τριφύλλι» έχει κάνει 3 νίκες στην League Phase, ήτοι 1.350.000 ευρώ, ενώ έχει και 2 ισοπαλίες, κάτι που μεταφράζεται σε 300.000 ευρώ.

Παράλληλα, ανάλογα με την τελική κατάταξη, ο Παναθηναϊκός θα λάβει συγκεκριμένο αριθμό «μετοχών», με την αξία καθεμίας να ανέρχεται τουλάχιστον στις 79.000 ευρώ. Ενδεικτικά, η τελευταία θέση αποφέρει μία μετοχή, ενώ η πρώτη θέση συνοδεύεται από 36, με την αξία τους να αυξάνεται αναλόγως του συνολικού αριθμού ισοπαλιών στη League Phase, όπως προβλέπεται από την UEFA.

Τα χρήματα που «κυνηγάει» ο Παναθηναϊκός

Πρόκριση στα playoffs: 300.000 ευρώ

Αν τερματίσει στις θέσεις 1-8: επιπλέον 600.000 ευρώ

Αν τερματίσει στις θέσεις 9-16: επιπλέον 300.000 ευρώ

Πρόκριση στη φάση των 16: 1.750.000 ευρώ

Πρόκριση στα προημιτελικά: 2.500.000 ευρώ

Πρόκριση στα ημιτελικά: 4.200.000 ευρώ

Πρόκριση στον τελικό: 7.000.000 ευρώ

Ο νικητής θα λάβει επιπλέον 6.000.000 ευρώ