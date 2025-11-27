Παναθηναϊκός - Στουρμ Γκρατς : Δείτε LIVE την εξέλιξη της αναμέτρησης για την 5η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται το βράδυ της Πέμπτης (27/11, 22:00) στο ΟΑΚΑ την αυστριακή Στουρμ Γκρατς, για την 5η αγωνιστική του Europa League.

Στόχος των «πράσινων» είναι να πάρουν την πρώτη τους εντός έδρας νίκη στη League Phase, να φτάσουν τους 9 βαθμούς και να κάνουν αποφασιστικό βήμα για την πρόκριση στα νοκ άουτ παιχνίδια της διοργάνωσης.

Ο Ράφα Μπενίτεθ έχει σημαντικά προβλήματα να αντιμετωπίσει, καθώς δεν υπολογίζει στους Σιώπη, Κυριακόπουλο, Σάντσες, Λαφόν, Πελίστρι και Ντέσερς.

Η μεγάλη έκπληξη του Ισπανού είναι πως δεν έχει καθαρόαιμο αριστερό μπακ στο ματς και μένει να δούμε αν θα αγωνιστεί εκεί ο Τουμπά ή θα παίξει με τριάδα στα στόπερ και τον Ζαρουρί σε όλη την πλευρά.

Κάτω απ' τα γκολπόστ του Παναθηναϊκού θα είναι ο Ντραγκόφσκι, έχοντας μπροστά του ως αμυντική τετράδα τους Καλάμπρια (επιστρέφει από μυϊκό τραυματισμό), και Τουμπά (πιθανότατα ως αριστερό μπακ), με τους Πάλμερ-Μπράουν και Ίνκγασον ως κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Μένει, βέβαια, να δούμε αν αυτός ο σχηματισμός θα μετατραπεί και σε τριάδα στην άμυνα στην εξέλιξη της αναμέτρησης.

Στη μεσαία γραμμή θα αγωνιστούν ο Τσέριν στο «6», ο Μπακασέτας λίγο πιο μπροστά και ο Τζούρισιτς σε ρόλο «10».

Στα «φτερά» της επίθεσης του «τριφυλλιού» θα ξεκινήσουν οι Τετέ (δεξιά) και Ζαρουρί (αριστερά), ενώ στην κορυφή της επίθεσης θα πάρει θέση ο Σφιντέρσκι.

Δείτε LIVE την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός - Στουρμ Γκρατς: