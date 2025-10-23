Φέγενορντ - Παναθηναϊκός: Οριστικό! Σέντρα σήμερα στις 22:00 - Επίσημες ανακοινώσεις

Το βράδυ της Πέμπτης (23/10) στις 22:00 θα ξεκινήσει τελικά το Φέγενορντ - Παναθηναϊκός για την 3η αγωνιστική της League Phase του Europa League, έπειτα από τις επίσημες ανακοινώσεις.

Από 40… κύματα έχει περάσει η διεξαγωγή του αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Φέγενορντ στην Ολλανδία. Αρχικά, το παιχνίδι είχε προγραμματιστεί για το απόγευμα της Πέμπτης (23/10) στις 19:45, βάσει του προγραμματισμού της UEFA.

Ωστόσο, η κακοκαιρία «Μπέντζαμιν» που ετοιμάζεται να «χτυπήσει» το Ρότερνταμ, προκάλεσε το βράδυ της Τετάρτης (22/10) την αλλαγή της ώρας έναρξης, στις 17:30. Όμως, το πρωί της Πέμπτης (23/10), λίγες ώρες πριν τη σέντρα, τα δεδομένα άλλαξαν και πάλι.

Κατά την πρωινή σύσκεψη της UEFA μ’ όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και κατ’ επέκταση και τις δύο ομάδες, οι Αρχές της Ολλανδίας ενημέρωσαν πως οι νέες προβλέψεις δείχνουν πως η κακοκαιρία θα «χτυπήσει» νωρίτερα το Ρότερνταμ, με αποτέλεσμα στις 18:00 να ενεργοποιηθεί πορτοκαλί συναγερμός στην πόλη, με απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων και άλλων μέτρων.

Αντίθετα, στην επιστολή των τοπικών Αρχών, υπάρχει έγκριση για την έναρξη του παιχνιδιού το βράδυ της Πέμπτης (23/10) στις 22:00 ώρα Ελλάδας, αφού θα έχει περάσει το έντονο κύμα της κακοκαιρίας και θα έχει αρθεί ο συναγερμός.

Τελικά, όπως ανακοινώθηκε επίσημα, τόσο από τον Παναθηναϊκό, όσο και από την Φέγενορντ, το παιχνίδι θα ξεκινήσει οριστικά το βράδυ της Πέμπτης (23/10) στις 22:00 ώρα Ελλάδας.

«Μετά από πολύωρη συνεδρίαση και συνεκτιμώντας τις επικαιροποιημένες μετεωρολογικές προβλέψεις, η UEFA αποφάσισε ότι η αναμέτρηση Φέγενορντ - Παναθηναϊκός θα διεξαχθεί, απόψε Πέμπτη 23 Οκτωβρίου, στις 10 μμ. ώρα Ελλάδας (9 μ.μ. τοπική)», αναφέρεται στην ανακοίνωση των «πράσινων».

«Το παιχνίδι Φέγενορντ - Παναθηναϊκός μεταφέρθηκε στις 9 μ.μ. (σ.σ. 10 μ.μ. ώρα Ελλάδας). Η ώρα έναρξης του αγώνα έχει αναβληθεί με εντολή του δήμου και βάσει της αλλαγής της πρόγνωσης καιρού», είναι η ανακοίνωση των Ολλανδών.