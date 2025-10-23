Ομάδες

Europa League: Στον… αέρα το Φέγενορντ - Παναθηναϊκός | Σε εξέλιξη σύσκεψη της UEFA για αναβολή
Λευτέρης Μπακολιάς Λευτέρης Μπακολιάς 23 Οκτωβρίου 2025, 13:26
EUROPA LEAGUE / Παναθηναϊκός

Europa League: Στον… αέρα το Φέγενορντ - Παναθηναϊκός | Σε εξέλιξη σύσκεψη της UEFA για αναβολή

Σε εξέλιξη βρίσκεται σύσκεψη της UEFA με θέμα την αναβολή του αγώνα της Φέγενορντ με τον Παναθηναϊκό, το απόγευμα της Πέμπτης (23/10).

Ορατό είναι πλέον το ενδεχόμενο αναβολής της αναμέτρησης για την 3η αγωνιστική της League Phase του Europa League, καθώς υπάρχει νεότερη πρόβλεψη για την κακοκαιρία που αναμένεται να «χτυπήσει» τις επόμενες ώρες το Ρόντερνταμ.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες από το «στρατόπεδο» των «πράσινων», οι Αρχές της Ολλανδίας ενημέρωσαν για τα νέα δεδομένα στην εξέλιξη της κακοκαιρίας, με αποτέλεσμα, από τις 17:00 τοπική ώρα, 18:00 ώρα Ελλάδας, το Ρότερνταμ μπαίνει σε πορτοκαλί συναγερμό.

Αυτό σημαίνει πως για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η κυκλοφορία οχημάτων, κάτι που, όπως είναι εύκολα αντιληπτό, επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό και τον αγώνα, ο οποίος έχει οριστεί να ξεκινήσει στις 17:30 ώρα Ελλάδας, ήτοι μισή ώρα πριν από τη στιγμή που η ολλανδική πόλη θα τεθεί σε πορτοκαλί συναγερμό.



