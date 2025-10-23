Φέγενορντ – Παναθηναϊκός: Πάνω από 3.000 Έλληνες στο Ρότερνταμ, οι οδηγίες της ΠΑΕ

Onsports Team

Το «τριφύλλι» θα έχει μεγάλη συμπαράσταση από τον κόσμο του, με τους «πράσινους» να ενημερώνουν τους φιλάθλους που βρίσκονται στην Ολλανδία για το πώς θα πάνε και θα φύγουν απ’ το γήπεδο.

Μερικές ώρες πριν από τη σέντρα του αγώνα Φέγενορντ-Παναθηναϊκός, ξεκαθαρίστηκε το πότε θα διεξαχθεί το ματς. Τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα έθεσαν ζήτημα ακόμη και με πιθανή αναβολή του ματς, το οποίο τελικά απλά άλλαξε ώρα.

Την ίδια ώρα στο Ρότερνταμ βρίσκονται χιλιάδες φίλοι του Παναθηναϊκού. Περισσότεροι από 3.000 Έλληνες είναι στο μεγάλο λιμάνι της Ολλανδίας και ήδη έχουν κάνει αισθητή την παρουσία τους.

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός εξέδωσε ανακοίνωση με οδηγίες προς τον κόσμο, τόσο για να προστατευτούν απ’ τα καιρικά φαινόμενα, όσο και για τους τρόπους με τους οποίους θα πάνε στο «Ντε Κάιπ» και θα φύγουν από εκεί.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Μετά την οριστική απόφαση της UEFA για νέα ώρα έναρξης του αγώνα με τη Φέγενορντ (στις 10 μ.μ. Ελλάδας, 9 μ.μ. τοπική), η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ενημερώνει τους φιλάθλους της που βρίσκονται στο Ρότερνταμ κι έχουν προμηθευτεί εισιτήριο για τον αγώνα:

– Καθ’ όλη τη διάρκεια του μεσημεριού, παρακαλούνται να παραμείνουν στο meeting point γιατί το μέρος είναι ασφαλές για τις ακραίες καιρικές συνθήκες.

– Η αναχώρηση για το γήπεδο θα γίνει στις 6.30 μ.μ. (τοπική ώρα) με λεωφορεία.

– Μετά το τέλος της αναμέτρησης, θα υπάρξει αναμονή στις εξέδρες μέχρι την ενημέρωση της αστυνομίας.

– Η αναχώρηση από το γήπεδο θα γίνει με τρένο και αποβίβαση στον κεντρικό σταθμό του Ρότερνταμ. Όσοι έχουν προγραμματίσει να επιστρέψουν με τρένο στο Άμστερνταμ, θα υπάρξει ειδικό βαγόνι για τη μετακίνηση τους, σύμφωνα με τις ενέργειες των τοπικών αρχών.