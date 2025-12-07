ΑΕΚ - Ατρόμητος: Τα highlights της αναμέτρησης - Βίντεο

Onsports Team

Δείτε τα γκολ και τις καλύτερες φάσεις από την άνετη νίκη της ΑΕΚ επί του Ατρομήτου.

Πραγματοποιώντας εξαιρετική εμφάνιση, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, η ΑΕΚ επιβλήθηκε με 4-1 του Ατρόμητου στην OPAP Arena, ολοκληρώνοντας τον πρώτο γύρο της Super League με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς κέρδισε για πέμπτη συνεχόμενη αγωνιστική, χάρη στα γκολ των Ορμπελίν Πινέδα (18’), Λούκα Γιόβιτς (65’ πέναλτι, 70’) και Ρόμπερτ Λιούμπισιτς 87’, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική φόρμα στην οποία βρίσκεται.

Λίγα πράγματα από τους Περιστεριώτες που μείωσαν, προσωρινά σε 3-1 με τον Παναγιώτη Τσαντίλα (73’) και παραμένουν πολύ χαμηλά στην κατάταξη.

Δείτε τα highlights: