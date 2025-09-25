Παναθηναϊκός: Αρχίζει η πορεία στο Europa League – Τα 8… εμπόδια των «πράσινων»

Οnsports Τeam

Οι αντίπαλοι του «τριφυλλιού» στις 8 αγωνιστικές της League Phase της διοργάνωσης, με την αρχή να γίνεται απόψε στη Βέρνη – Το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού.

Η σεζόν 2025-26 άρχισε με… αναταράξεις για τον Παναθηναϊκό. Το πολύ καλό ευρωπαϊκό του ξεκίνημα με τις προκρίσεις κόντρα σε Σαχτάρ και Σαμσουνσπόρ, δεν είχε την ίδια συνέχεια εντός των τειχών, με τον Ρουί Βιτόρια να είναι παρελθόν για την ομάδα. Ο Χρήστος Κόντης έχει αναλάβει (προσωρινώς) την τεχνική ηγεσία και η διοίκηση της ομάδας είναι σε συζητήσεις με προπονητής (πρώτη επιλογή Ρεμπρόφ) για να πάρουν στα χέρια τους την κατάσταση.

Και όλα αυτά με τους «πράσινους» στις τέσσερις πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήματος να έχουν δώσει τρεις αγώνες και να έχουν μόλις 2 βαθμούς.

Τώρα όμως, είναι η στιγμή οι «πράσινοι» να αφήσουν πίσω τους όλα τα παραπάνω. Κοιτώντας μπροστά και έναν μεγάλο στόχο: Την μεγάλη ευρωπαϊκή πρόκληση. Ο Παναθηναϊκός κατάφερε στα προκριματικά του καλοκαιριού να «κλειδώσει» την παρουσία του στο Europa League και η κλήρωση της League Phase τον έφερε απέναντι στις εξής ομάδες:

Ρόμα, Φέγενορντ, Φερεντσβάρος, Βικτόρια Πλζεν, Γιουνγκ Μπόις, Στουρμ Γκρατς, Γκόου Αχέντ Ινγκλς και Μάλμε.

Αξίζει να αναφέρουμε πως οι «πράσινοι» στην «πλούσια» ευρωπαϊκή τους ιστορία έχουν κοντραριστεί με τις τέσσερις από τις 8 ομάδες του ομίλου. Ρόμα, Φέγενορντ, Φερεντσβάρος και Στουρμ Γκρατς.

Ρόμα

Η ομάδα της «αιώνιας» πόλης είναι απ’ τα φαβορί της διοργάνωσης. Με τον Τζαν Πιέρο Γκασμπερίνι στον πάγκο της, έχει γυρίσει σελίδα και θα προσπαθήσει να φτάσει μέχρι το τέλος της διαδρομής. Πέρυσι τερμάτισε στην 5η θέση της Serie A.

Μετρά τρεις κατακτήσεις πρωταθλημάτων, εννέα Κύπελλων Ιταλίας, δυο Super Cup Ιταλίας, καθώς και το Conference League το 2022.

Διαθέτει πολλούς αστέρες, όπως ο Ανχελίνο, ο Μπράιαν Κριστάντε, ο Στεφάν Ελ Σαράουϊ, ο Πάουλο Ντιμπάλα και ο Λέον Μπέιλι.

Οι «τζαλορόσι» έχουν βρεθεί στον δρόμο του Παναθηναϊκού τη σεζόν 2009/10 για τη φάση των «32» της ίδιας διοργάνωσης με τους «πράσινους» να προκρίνονται επικρατώντας και στα δυο ματς με το ίδιο σκορ (3-2).

Φέγενορντ

Το... καμάρι του Ρότερνταμ, θα φιλοξενήσει τον Παναθηναϊκό στο «Ντε Κάιπ». H Φέγενορντ, τερμάτισε στην 3η θέση της Eredivisie την περασμένη σεζόν, πίσω από PSV και Άγιαξ, εξασφάλισε την απ’ ευθείας συμμετοχή στη League Phase του Εuropa League. Ομάδα με «βαριά» φανέλα, μετρά 16 πρωταθλήματα Ολλανδίας, 14 Κύπελλα, ένα Κύπελλο UEFA, αλλά και ένα Πρωταθλητριών (1970).

Προπονητής της είναι ο σπουδαίος βετεράνος στράικερ, Ρόμπιν Φαν Πέρσι, ενώ διαθέτει εξελίξιμους ποδοσφαιριστές, όπως ο διεθνής Τζάστιν Μπίλοου, ο Σεμ Στάιν, ο Γκονσάλο Μπόρζες, ο Γιακούμπ Μόντερ και ο Κάσπερ Τενγκστεντ.

Η ομάδα του Ρότερνταμ, έχει βρεθεί στον δρόμο του Παναθηναϊκού, τη σεζόν 1984-85, όταν οι «πράσινοι» κατάφεραν να την αποκλείσουν αποσπώντας ισοπαλία (0-0) στο Ρότερνταμ και παίρνοντας τη νίκη 2-1 στο ΟΑΚΑ.

Φερεντσβάρος

Η παραδοσιακή δύναμη του ουγγρικού ποδοσφαίρου, θα βρεθεί και αυτή απέναντι από τον Παναθηναϊκό.

Προπονητής της είναι ο Ρόμπι Κιν, ενώ σε αυτήν αγωνίζεται ο πρώην παίκτης της Λίβερπουλ, Ναμπί Κεϊτά, αλλά και άλλοι εξαιρετικοί ποδοσφαιριστές, όπως ο Ματέους Σαλντάνια, ο Αντάμα Τραορέ, ο Μπαρνάμπας Βάργκα, αλλά και ο Μοχάμεντ Αμπού Φανί.

H Φερεντσβάρος δεν ξυπνά ευχάριστες αναμνήσεις στον Παναθηναϊκό, καθώς στην μοναδική τους σύγκρουση, τη σεζόν 1965-66, οι «πράσινοι» είχαν αποκλειστεί από τη συνέχεια του Κυπέλλου Κυπελλούχων με εκτός έδρας ισοπαλία και εντός έδρας ήττα (1-3).

Στουρμ Γκρατς

Μία ακόμα γνώριμη των ευρωπαϊκών γηπέδων που θα τεθεί αντιμέτωπη του Παναθηναϊκού είναι η Στουρμ Γκρατς. Πρωταθλήτρια στη χώρα της την περασμένη σεζόν, δεν κατάφερε να μπει στη League Phase του Champions League, αφού αποκλείστηκε από την Μπόντο/Γκλιμτ. Έδρα της είναι η «Merkur Arena», ενώ συνολικά μετρά πέντε πρωταθλήματα και επτά Κύπελλα Αυστρίας, αλλά και το Κύπελλο Ιντερτότο το 2008/09.

Προπονητής της είναι ο Γιούργκεμ Ζάουμελ, ενώ στο ρόστερ της διαθέτει παίκτες όπως ο Πέτερ Χεντλ, ο Στέφαν Χιρντέλερ, ο Εμίρ Κάριτς και ο Γουίλιαμ Μπόβινγκ.

Και αυτή έχει κοντραριστεί με τον Παναθηναϊκό στο παρελθόν και μάλιστα οι νίκες σε τέσσερα ματς είναι μοιρασμένες (2-2).

Βικτόρια Πλζεν

Η Πλζεν τερμάτισε 2η στο τσέχικο πρωτάθλημα της περασμένη σεζόν και αποκλείστηκε και αυτή από τη Ρέιντζερς στον τρίτο προκριματικό του Champions League. Mε έδρα την Doosan Arena και προπονητή για 3η σεζόν τον Μίροσλαβ Κούμπεκ, η Πλζεν μετρά έξι πρωταθλήματα στη χώρα της και συνεχείς ευρωπαϊκές παρουσίες.

Γιουνγκ Μπόις

Η ομάδα της Βέρνης είναι η πρώτη φετινή αντίπαλος στη League Phase και θα βρεθεί για πρώτη φορά στον δρόμο του Παναθηναϊκού, έχοντας τερματίσει στην 3η θέση του ελβετικού πρωταθλήματος.

Έχει κατακτήσει τον τίτλο στη χώρα της 17 φορές, ενώ έχει και οκτώ Κύπελλα. Προπονητής της είναι ο Tζόρτζιο Κοντίνι, που ανέλαβε τα ηνία το Δεκέμβριο του 2024.

Γκόου Αχέντ Ιγκλς

Η μεγάλη έκπληξη της περσινής σεζόν στην Ολλανδία, καθώς για πρώτη φορά αναδείχθηκε Κυπελλούχος, εξασφαλίζοντας το εισιτήριο για τη League Phase του Εuropa League. Iδρυθείσα το 1902 και με έδρα το «De Adelaarshorst Go Ahead» θα ντεμπουτάρει σε ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Προπονητής της είναι ο Πολ Σιμόνις, ενώ άξιο αναφοράς είναι ότι τη φανέλα της έχει φορέσει ο τέως προπονητής του Παναθηναϊκού, Χενκ τεν Κάτε.

Μάλμε

Πάντα επικίνδυνη και ποιοτική, η ομάδα της Σουηδίας θα είναι μια από τις τέσσερις που θα φιλοξενήσουν τον Παναθηναϊκό στη League Phase του Europa League. Tην περασμένη σεζόν τερμάτισε στην 3η θέση του πρωταθλήματος της, έχοντας αποκλείσει τον ΠΑΟΚ στα προκριματικά του Champions League.

Προπονητής της είναι ο Χένρικ Ρίνστρομ, ενώ στο ρόστερ της υπάρχουν εξαιρετικοί ποδοσφαιριστές, όπως ο Έρικ Μπόντχαϊμ, ο Όλιβερ Μπεργκ, ο Έρικ Σίγκουρντσον, αλλά και ο Ρόμπιν Όλσεν.

Μετρά 24 πρωταθλήματα, 16 Κύπελλα, ενώ αξιοπρόσεκτη είναι η παρουσία της και στα Κύπελλα Ευρώπης, αφού έχει κατακτήσει 10 Ιντερτότο, ενώ έχει και διαδοχικές συμμετοχές σε Champions League και Europa League.

Το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού στη League Phase:

1η αγωνιστική Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου

22:00 Γιουνγκ Μπόις – Παναθηναϊκός

2η αγωνιστική Πέμπτη 2 Οκτωβρίου

19:45 Παναθηναϊκός – Γκόου Αχέντ Ινγκλς

3η αγωνιστική Πέμπτη 23 Οκτωβρίου

19:45 Φέγενορντ – Παναθηναϊκός

4η αγωνιστική Πέμπτη 6 Νοεμβρίου

19:45 Μάλμε – Παναθηναϊκός

5η αγωνιστική Πέμπτη 27 Νοεμβρίου

22:00 Παναθηναϊκός – Στουρμ Γκρατς

6η αγωνιστική Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου

22:00 Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν

7η αγωνιστική Πέμπτη 22 Ιανουαρίου

22:00 Φερεντσβάρος – Παναθηναϊκός

8η αγωνιστική Πέμπτη 29 Ιανουαρίου

22:00 Παναθηναϊκός – Ρόμα