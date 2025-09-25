Γιούνγκ Μπόις – Παναθηναϊκός: Πού θα δείτε την «πράσινη» πρεμιέρα στο Europa League | Οι μεταδόσεις
Η ώρα και το κανάλι του Γιούνγκ Μπόις – Παναθηναϊκός, για την 1η αγωνιστική της League Phase του Europa League | Όλες οι μεταδόσεις της ημέρας (25/09).
Η κακή αρχή αποτελεί ένα σημαντικό «βάρος», το οποίο ο Παναθηναϊκός θέλει να αποτινάξει από πάνω του και να δει με διαφορετικό μάτι τη συνέχεια της σεζόν.
Τι καλύτερο, λοιπόν, αυτό να συμβεί με μια ευρωπαϊκή εκτός έδρας νίκη, η οποία θα «ανοίξει» και τον δρόμο για τη συνέχεια. Επί της ουσίας, ένα «διπλό» στη χειμωνιάτικη Βέρνη, μπορεί να του… αλλάξει τη ζωή!
Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Γιουνγκ Μπόις κι αναζητά την πρώτη του εκτός έδρας νίκη στην Ευρώπη, έπειτα από σχεδόν 10 μήνες!
Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της Πέμπτης (25/09)
|
10:00
|
COSMOTE SPORT 6 HD
|
Κάσπερ Ρουντ - Σίνταρο Μοτσιζούκι
|
ATP 500 2025
|
12:00
|
COSMOTE SPORT 6 HD
|
Κάρλος Αλκαράθ - Σεμπαστιάν Μπάες
|
ATP 500 2025
|
14:00
|
COSMOTE SPORT 7 HD
|
Γιανίκ Σίνερ - Μάριν Τσίλιτς
|
ATP 500 2025
|
18:00
|
COSMOTE SPORT 1 HD
|
Europa League Show 2025-26
|
Ποδόσφαιρο
|
19:45
|
COSMOTE SPORT 5 HD
|
Λιλ – Μπραν
|
UEFA Europa League 2025-26
|
19:45
|
COSMOTE SPORT 3 HD
|
Γκόου Αχέντ Ιγκλς - Στεάουα Βουκουρεστίου
|
UEFA Europa League 2025-26
|
19:45
|
COSMOTE SPORT 1 HD
|
Europa League Λεπτό προς Λεπτό 2025-26
|
Ποδόσφαιρο
|
20:30
|
Novasports 1HD
|
Οσασούνα – Έλτσε
|
La Liga EA Sports 2025/26
|
21:00
|
COSMOTE SPORT 9 HD
|
Αλ Χιλάλ - Αλ Οκχντούντ
|
Roshn Saudi League 2025-26
|
21:00
|
COSMOTE SPORT 2 HD
|
Europa League Show 2025-26
|
Pregame
|
22:00
|
Novasports 2HD
|
Τορίνο – Πίζα
|
Coppa Italia 2025/26
|
22:00
|
COSMOTE SPORT 5 HD
|
Ουτρέχτη – Λιόν
|
UEFA Europa League 2025-26
|
22:00
|
COSMOTE SPORT 4 HD
|
Σάλτσμπουργκ – Πόρτο
|
UEFA Europa League 2025-26
|
22:00
|
COSMOTE SPORT 8 HD
|
Φερεντσβάρος - Βικτόρια Πλζεν
|
UEFA Europa League 2025-26
|
22:00
|
COSMOTE SPORT 7 HD
|
Στουτγκάρδη – Θέλτα
|
UEFA Europa League 2025-26
|
22:00
|
COSMOTE SPORT 6 HD
|
Ρέιντζερς – Γκενκ
|
UEFA Europa League 2025-26
|
22:00
|
ANT1 / COSMOTE SPORT 2 HD
|
Γιούνγκ Μπόις – Παναθηναϊκός
|
UEFA Europa League 2025-26
|
22:00
|
COSMOTE SPORT 3 HD
|
Άστον Βίλα – Μπολόνια
|
UEFA Europa League 2025-26
|
22:00
|
COSMOTE SPORT 1 HD
|
Europa League Λεπτό προς Λεπτό 2025-26
|
Ποδόσφαιρο
|
22:30
|
Novasports Prime
|
Οβιέδο – Μπαρτσελόνα
|
La Liga EA Sports 2025/26
|
00:00
|
ANT1
|
The Football Show
|
Εκπομπή
|
00:05
|
COSMOTE SPORT 1 HD
|
Europa League Show 2025-26
|
Ποδόσφαιρο
|
01:00
|
COSMOTE SPORT 7 HD
|
NBA TV 2024-25
|
Μπάσκετ
|
02:55
|
COSMOTE SPORT 5 HD
|
Moto3 2025
|
Γκραν Πρι Ιαπωνίας (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)
|
03:30
|
COSMOTE SPORT 8 HD
|
Εστουντιάντες – Φλαμένγκο
|
Copa Libertadores 2025
|
03:45
|
COSMOTE SPORT 5 HD
|
Moto2 2025
|
Γκραν Πρι Ιαπωνίας (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)
|
04:00
|
COSMOTE SPORT 7 HD
|
NBA TV 2024-25
|
Μπάσκετ
|
04:40
|
COSMOTE SPORT 5 HD
|
MotoGP 2025
|
Γκραν Πρι Ιαπωνίας (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)
|
07:10
|
COSMOTE SPORT 5 HD
|
Moto3 2025
|
Γκραν Πρι Ιαπωνίας (Δοκιμές)
|
08:00
|
COSMOTE SPORT 5 HD
|
Moto2 2025
|
Γκραν Πρι Ιαπωνίας (Δοκιμές)