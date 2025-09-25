Ομάδες

Γιούνγκ Μπόις – Παναθηναϊκός: Πού θα δείτε την «πράσινη» πρεμιέρα στο Europa League | Οι μεταδόσεις
INTIME SPORTS
Onsports team 25 Σεπτεμβρίου 2025, 09:55
EUROPA LEAGUE

Γιούνγκ Μπόις – Παναθηναϊκός: Πού θα δείτε την «πράσινη» πρεμιέρα στο Europa League | Οι μεταδόσεις

Η ώρα και το κανάλι του Γιούνγκ Μπόις – Παναθηναϊκός, για την 1η αγωνιστική της League Phase του Europa League | Όλες οι μεταδόσεις της ημέρας (25/09).

Η κακή αρχή αποτελεί ένα σημαντικό «βάρος», το οποίο ο Παναθηναϊκός θέλει να αποτινάξει από πάνω του και να δει με διαφορετικό μάτι τη συνέχεια της σεζόν.

Τι καλύτερο, λοιπόν, αυτό να συμβεί με μια ευρωπαϊκή εκτός έδρας νίκη, η οποία θα «ανοίξει» και τον δρόμο για τη συνέχεια. Επί της ουσίας, ένα «διπλό» στη χειμωνιάτικη Βέρνη, μπορεί να του… αλλάξει τη ζωή!

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Γιουνγκ Μπόις κι αναζητά την πρώτη του εκτός έδρας νίκη στην Ευρώπη, έπειτα από σχεδόν 10 μήνες!

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της Πέμπτης (25/09)

10:00

COSMOTE SPORT 6 HD

Κάσπερ Ρουντ - Σίνταρο Μοτσιζούκι

ATP 500 2025

12:00

COSMOTE SPORT 6 HD

Κάρλος Αλκαράθ - Σεμπαστιάν Μπάες

ATP 500 2025

14:00

COSMOTE SPORT 7 HD

Γιανίκ Σίνερ - Μάριν Τσίλιτς

ATP 500 2025

18:00

COSMOTE SPORT 1 HD

Europa League Show 2025-26

Ποδόσφαιρο

19:45

COSMOTE SPORT 5 HD

Λιλ – Μπραν

UEFA Europa League 2025-26

19:45

COSMOTE SPORT 3 HD

Γκόου Αχέντ Ιγκλς - Στεάουα Βουκουρεστίου

UEFA Europa League 2025-26

19:45

COSMOTE SPORT 1 HD

Europa League Λεπτό προς Λεπτό 2025-26

Ποδόσφαιρο

20:30

Novasports 1HD

Οσασούνα – Έλτσε

La Liga EA Sports 2025/26

21:00

COSMOTE SPORT 9 HD

Αλ Χιλάλ - Αλ Οκχντούντ

Roshn Saudi League 2025-26

21:00

COSMOTE SPORT 2 HD

Europa League Show 2025-26

Pregame

22:00

Novasports 2HD

Τορίνο – Πίζα

Coppa Italia 2025/26

22:00

COSMOTE SPORT 5 HD

Ουτρέχτη – Λιόν

UEFA Europa League 2025-26

22:00

COSMOTE SPORT 4 HD

Σάλτσμπουργκ – Πόρτο

UEFA Europa League 2025-26

22:00

COSMOTE SPORT 8 HD

Φερεντσβάρος - Βικτόρια Πλζεν

UEFA Europa League 2025-26

22:00

COSMOTE SPORT 7 HD

Στουτγκάρδη – Θέλτα

UEFA Europa League 2025-26

22:00

COSMOTE SPORT 6 HD

Ρέιντζερς – Γκενκ

UEFA Europa League 2025-26

22:00

ANT1 / COSMOTE SPORT 2 HD

Γιούνγκ Μπόις – Παναθηναϊκός

UEFA Europa League 2025-26

22:00

COSMOTE SPORT 3 HD

Άστον Βίλα – Μπολόνια

UEFA Europa League 2025-26

22:00

COSMOTE SPORT 1 HD

Europa League Λεπτό προς Λεπτό 2025-26

Ποδόσφαιρο

22:30

Novasports Prime

Οβιέδο – Μπαρτσελόνα

La Liga EA Sports 2025/26

00:00

ANT1

The Football Show

Εκπομπή

00:05

COSMOTE SPORT 1 HD

Europa League Show 2025-26

Ποδόσφαιρο

01:00

COSMOTE SPORT 7 HD

NBA TV 2024-25

Μπάσκετ

02:55

COSMOTE SPORT 5 HD

Moto3 2025

Γκραν Πρι Ιαπωνίας (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)

03:30

COSMOTE SPORT 8 HD

Εστουντιάντες – Φλαμένγκο

Copa Libertadores 2025

03:45

COSMOTE SPORT 5 HD

Moto2 2025

Γκραν Πρι Ιαπωνίας (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)

04:00

COSMOTE SPORT 7 HD

NBA TV 2024-25

Μπάσκετ

04:40

COSMOTE SPORT 5 HD

MotoGP 2025

Γκραν Πρι Ιαπωνίας (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)

07:10

COSMOTE SPORT 5 HD

Moto3 2025

Γκραν Πρι Ιαπωνίας (Δοκιμές)

08:00

COSMOTE SPORT 5 HD

Moto2 2025

Γκραν Πρι Ιαπωνίας (Δοκιμές)


