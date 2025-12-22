Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Διπλό τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Τρίτης
Οnsports Τeam 22 Δεκεμβρίου 2025, 05:29
BET

Διπλό τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Τρίτης

Δείτε τους τυχερούς αριθμούς της κλήρωσης της Κυριακής (22/12).

Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής (21/12) η κλήρωση 3004 του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 5.600.000 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί της κλήρωσης είναι οι εξής: 19, 27, 28, 33, 36 και Τζόκερ ο αριθμός 1.

Ως αποτέλεσμα του διπλού τζακ ποτ το Τζόκερ θα μοιράσει στους νικητές της πρώτης κατηγορίας της ερχόμενης κλήρωσης τουλάχιστον 6.000.000 ευρώ!

Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.



Ροή ειδήσεων

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Serie A: «Λύγισε» στις καθυστερήσεις την Τζένοα η Αταλάντα
16 λεπτά πριν Serie A: «Λύγισε» στις καθυστερήσεις την Τζένοα η Αταλάντα
BET
Διπλό τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Τρίτης
2 ώρες πριν Διπλό τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Τρίτης
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
La Liga: Διέλυσε τη Χετάφε η Μπέτις - Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία
6 ώρες πριν La Liga: Διέλυσε τη Χετάφε η Μπέτις - Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Κόπα Άφρικα: Γκολάρα Ελ Κααμπί και πρεμιέρα με το… δεξί για Μαρόκο!
7 ώρες πριν Κόπα Άφρικα: Γκολάρα Ελ Κααμπί και πρεμιέρα με το… δεξί για Μαρόκο!
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved