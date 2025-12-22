La Liga: Διέλυσε τη Χετάφε η Μπέτις - Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία

EPA/Julio Munoz, ΑΜΠΕ

Οnsports Τeam

Σε «παράσταση για ένα ρόλο» μετέτρεψε η Μπέτις την αναμέτρηση με την Χετάφε, με την οποία έπεσε η «αυλαία» του κυρίως «μενού» της 17ης αγωνιστικής της La Liga.

Οι Ανδαλουσιάνοι συνέτριψαν την ομάδα της Μαδρίτης με 4-0 και ανέβηκαν στην 6η θέση της βαθμολογίας, που δίνει το τελευταίο ευρωπαϊκό «εισιτήριο» της επόμενης περιόδου (προκριματικοί Conference League).

Η «σεμνή τελετή» στο «Μπενίτο Βιγιαμαρίν» είχε ολοκληρωθεί στα πρώτα 15 λεπτά της επανάληψης, διάστημα στο οποίο η ομάδα του Μανουέλ Πελεγκρίνι μετέτρεψε το «εύθραυστο» 1-0 σε 4-0, με τρία γκολ μέσα σε 12 λεπτά!

Νωρίτερα, η Έλτσε διέλυσε τη Ράγιο Βαγεκάνο με 4-0 και ξέφυγε ακόμη περισσότερο από τις επικίνδυνες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα, εν αντιθέσει με τους Μαδριλένους που βρίσκονται στο +3 πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού!

Αναλυτικά τ' αποτελέσματα και οι σκόρερ της 17ης αγωνιστικής και η βαθμολογία της La Liga έχουν ως εξής:

Βαλένθια-Μαγιόρκα 1-1 (52' Ντούρο - 23' Σαμού Κόστα)

Οβιέδο-Θέλτα 0-0

Λεβάντε-Σοσιεδάδ 1-1 (90'+ Ντε Λα Φουέντε-45' Κούμπο)

Οσασούνα-Αλαβές 3-0 (72΄,81΄πεν. Μπούντιμιρ, 90+3΄ Ντα Άρο)

Ρεάλ Μαδρίτης-Σεβίλη 2-0 (38΄ Μπέλιγχαμ, 86΄πεν. Εμπαπέ)

Τζιρόνα-Ατλέτικο Μαδρίτης 0-3 (13' Κόκε, 38' αυτ. Ρέις. 90'+ Γκριεζμάν)

Βιγιαρεάλ-Μπαρτσελόνα 0-2 (12' Ραφίνια, 63' Γιαμάλ)

Ελτσε-Ράγιο Βαγεκάνο 4-0 (6' Φορτ, 67' Ροντρίγκες, 70' Βαλέρα, 90'+1 Νέτο)

Μπέτις-Χετάφε 4-0 (16',49' Ρουϊμπάλ, 52' Φορνάλς, 60' Ερνάντες)

Αθλέτικ Μπιλμπάο-Εσπανιόλ 22/12

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (17αγ.)

Μπαρτσελόνα 46 -18αγ.

Ρεάλ Μαδρίτης 42 -18αγ.

Ατλέτικο Μαδρίτης 37 -18αγ.

Βιγιαρεάλ 35 -16αγ.

Εσπανιόλ 30 -16αγ.

Ρεάλ Μπέτις 28

Θέλτα 23

Αθλέτικ Μπιλμπάο 23

Έλτσε 22

Σεβίλη 20

Χετάφε 20

Οσασούνα 18

Μαγιόρκα 18

Αλαβές 18

Ράγιο Βαγεκάνο 18

Ρεάλ Σοσιεδάδ 17

Βαλένθια 16

Τζιρόνα 15

Ρεάλ Οβιέδο 11

Λεβάντε 10 -16αγ.