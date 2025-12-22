Serie A: «Λύγισε» στις καθυστερήσεις την Τζένοα η Αταλάντα

AP Photo/Antonio Calanni

Οnsports Τeam

Στο τελευταίο ματς της ημέρας για τη 16η αγωνιστική της Serie A, η Τζένοα άντεξε ακριβώς 90 λεπτά εναντίον της Αταλάντα στη Γένοβα, αλλά υπέκυψε (1-0) στο 93’ από μια κεφαλιά του Ισάν Ιέν.

Ο όρος «άντεξε» αφορά στο γεγονός ότι αγωνιζόταν με αριθμητικό μειονέκτημα από το 3΄, λόγω αποβολής του τερματοφύλακα Νίκολα Λεάλι. Σαρωτική η Φιορεντίνα, διέλυσε 5-1 την Ουντινέζε στο «Αρτέμιο Φράνκι» και δείχνει να ξεπερνάει σταδιακά την κρίση των προηγούμενων μηνών. Δύο γκολ πέτυχε ο Μόιζε Κεν για την ομάδα του Πάολο Βανόλι που παραμένει στην τελευταία θέση, αλλά τουλάχιστον μπορεί να ελπίζει σε κάτι καλύτερο για το 2026 με βάση τη σημερινή της εμφάνιση.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 16ης αγωνιστικής, οι σκόρερ και η βαθμολογία στη Serie A έχουν ως εξής:

Λάτσιο-Κρεμονέζε 0-0

Γιουβέντους-Ρόμα 2-1 (44΄ Κονσεϊσάο, 70΄ Οπεντά - 75΄ Μπαλντάντσι)

Κάλιαρι-Πίζα 2-2 (59' Φολορούνσο, 71' Κιλισκόι-45' πεν. Τραμόνι, 89' Μορφέο)

Σασουόλο-Τορίνο 0-1 (66' πεν. Βλάσιτς)

Φιορεντίνα-Ουντινέζε 5-1 (21΄ Μαντραγκόρα, 42΄ Γκούντμουντσον, Ντουρ 45+5΄, Κεν 56΄,68΄ - Σολέ 66΄)

Τζένοα-Αταλάντα 0-1 (90+3΄ Ιέν)

Νάπολι-Πάρμα 14/01

Ίντερ-Λέτσε 14/01

Βερόνα-Μπολόνια 15/01

Κόμο-Μίλαν 15/01

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 16 αγώνες)

1 Ίντερ 33 (15αγ.)

2 Μίλαν 32 (15αγ.)

3 Νάπολι 31 (15αγ.)

4 Ρόμα 30

5 Γιουβέντους 29

6 Μπολόνια 25 (15αγ.)

7 Κόμο 24 (15αγ.)

8 Λάτσιο 23

9 Αταλάντα 22

10 Σασσουόλο 21

11 Κρεμονέζε 21

12 Ουντινέζε 21

13 Τορίνο 20

14 Λέτσε 16 (15αγ.)

15 Καλιάρι 15

16 Τζένοα 14

17 Πάρμα 14 (15αγ.)

18 Βερόνα 12 (15αγ.)

19 Πίζα 11

20 Φιορεντίνα 9