Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Serie A: «Λύγισε» στις καθυστερήσεις την Τζένοα η Αταλάντα
AP Photo/Antonio Calanni
Οnsports Τeam 22 Δεκεμβρίου 2025, 07:42
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Serie A: «Λύγισε» στις καθυστερήσεις την Τζένοα η Αταλάντα

Στο τελευταίο ματς της ημέρας για τη 16η αγωνιστική της Serie A, η Τζένοα άντεξε ακριβώς 90 λεπτά εναντίον της Αταλάντα στη Γένοβα, αλλά υπέκυψε (1-0) στο 93’ από μια κεφαλιά του Ισάν Ιέν.

Ο όρος «άντεξε» αφορά στο γεγονός ότι αγωνιζόταν με αριθμητικό μειονέκτημα από το 3΄, λόγω αποβολής του τερματοφύλακα Νίκολα Λεάλι. Σαρωτική η Φιορεντίνα, διέλυσε 5-1 την Ουντινέζε στο «Αρτέμιο Φράνκι» και δείχνει να ξεπερνάει σταδιακά την κρίση των προηγούμενων μηνών. Δύο γκολ πέτυχε ο Μόιζε Κεν για την ομάδα του Πάολο Βανόλι που παραμένει στην τελευταία θέση, αλλά τουλάχιστον μπορεί να ελπίζει σε κάτι καλύτερο για το 2026 με βάση τη σημερινή της εμφάνιση.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 16ης αγωνιστικής, οι σκόρερ και η βαθμολογία στη Serie A έχουν ως εξής:

Λάτσιο-Κρεμονέζε 0-0

Γιουβέντους-Ρόμα 2-1 (44΄ Κονσεϊσάο, 70΄ Οπεντά - 75΄ Μπαλντάντσι)

Κάλιαρι-Πίζα 2-2 (59' Φολορούνσο, 71' Κιλισκόι-45' πεν. Τραμόνι, 89' Μορφέο)

Σασουόλο-Τορίνο 0-1 (66' πεν. Βλάσιτς)

Φιορεντίνα-Ουντινέζε 5-1 (21΄ Μαντραγκόρα, 42΄ Γκούντμουντσον, Ντουρ 45+5΄, Κεν 56΄,68΄ - Σολέ 66΄)

Τζένοα-Αταλάντα 0-1 (90+3΄ Ιέν)

Νάπολι-Πάρμα 14/01

Ίντερ-Λέτσε 14/01

Βερόνα-Μπολόνια 15/01

Κόμο-Μίλαν 15/01

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 16 αγώνες)

1 Ίντερ 33 (15αγ.)

2 Μίλαν 32 (15αγ.)

3 Νάπολι 31 (15αγ.)

4 Ρόμα 30

5 Γιουβέντους 29

6 Μπολόνια 25 (15αγ.)

7 Κόμο 24 (15αγ.)

8 Λάτσιο 23

9 Αταλάντα 22

10 Σασσουόλο 21

11 Κρεμονέζε 21

12 Ουντινέζε 21

13 Τορίνο 20

14 Λέτσε 16 (15αγ.)

15 Καλιάρι 15

16 Τζένοα 14

17 Πάρμα 14 (15αγ.)

18 Βερόνα 12 (15αγ.)

19 Πίζα 11

20 Φιορεντίνα 9



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
Super League: Πέφτει η αυλαία για το 2025 με το Πανσερραϊκός – Λεβαδειακός | Η ώρα και το κανάλι
21 λεπτά πριν Super League: Πέφτει η αυλαία για το 2025 με το Πανσερραϊκός – Λεβαδειακός | Η ώρα και το κανάλι
NBA
NBA: Τρίτη σερί ήττα οι Μπακς, οι Μπουλς πήραν τη ματσάρα των 302 πόντων – Όλα τα αποτελέσματα
56 λεπτά πριν NBA: Τρίτη σερί ήττα οι Μπακς, οι Μπουλς πήραν τη ματσάρα των 302 πόντων – Όλα τα αποτελέσματα
ONSPORTS ΘΕΜΑΤΑ
AEK: Έκλεισε το 2025 με… σπασμένα φρένα – Δέκα σερί νίκες μετά από 20 χρόνια!
2 ώρες πριν AEK: Έκλεισε το 2025 με… σπασμένα φρένα – Δέκα σερί νίκες μετά από 20 χρόνια!
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Serie A: «Λύγισε» στις καθυστερήσεις την Τζένοα η Αταλάντα
2 ώρες πριν Serie A: «Λύγισε» στις καθυστερήσεις την Τζένοα η Αταλάντα
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved