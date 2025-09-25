Europa League, Γιουνγκ Μπόις – Παναθηναϊκός: Στη Βέρνη για το «διπλό» που θα του… αλλάξει τη ζωή

INTIME SPORTS

Onsports team

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Γιουνγκ Μπόις στη Βέρνη, στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής της League Phase στο Europa League.

Το «τριφύλλι» δεν έχει ξεκινήσει καλά τη σεζόν στη Super League, όπου δεν έχει πάρει ακόμα νίκη.

Η κακή αρχή αποτελεί ένα σημαντικό «βάρος», το οποίο ο Παναθηναϊκός θέλει να αποτινάξει από πάνω του και να δει με διαφορετικό μάτι τη συνέχεια της σεζόν. Τι καλύτερο, λοιπόν, αυτό να συμβεί με μια ευρωπαϊκή εκτός έδρας νίκη, η οποία θα «ανοίξει» και τον δρόμο για τη συνέχεια. Επί της ουσίας, ένα «διπλό» στη χειμωνιάτικη Βέρνη, μπορεί να του… αλλάξει τη ζωή!

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Γιουνγκ Μπόις κι αναζητά την πρώτη του εκτός έδρας νίκη στην Ευρώπη, έπειτα από σχεδόν 10 μήνες! Η προηγούμενη ήταν τον Δεκέμβριο του 2024 στην Αγγλία όταν είχαν επικρατήσει 2-0 των Δε Νιου Σέιντς.

Ο Χρήστος Κόντης, ο οποίος έχει προαναγγείλει ότι θα προχωρήσει σε ροτέισον, δεν μπορεί να υπολογίζει στον τραυματία Φακούντο Πελίστρι, ενώ δεν ταξίδεψαν στη Βέρνη και οι Γεντβάι, Πάντοβιτς, Μαντσίνι, Γερεμέγεφ που είναι εκτός ευρωπαϊκής λίστας.

Το Γιούνγκ Μπόις – Παναθηναϊκός είναι προγραμματισμένο για το βράδυ της Πέμπτης (25/09). Συγκεκριμένα, θα ξεκινήσει στις 22:00 και θα μεταδοθεί τόσο από το CosmoteSport2HD, όσο κι από τον ANT1.

Η 1η αγωνιστική της League Phase του Europa League

Τα αποτελέσματα της Τετάρτης (24/09)

Μίντιλαντ (Δανία) - Στουρμ Γκρατς (Αυστρία) 2-0 (7΄αυτ. Κρίστενσεν, 88΄ Ντιαό)

(7΄αυτ. Κρίστενσεν, 88΄ Ντιαό) ΠΑΟΚ (ΕΛΛΑΔΑ) - Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 0-0

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) - Σέλτικ (Σκωτία) 1-1 (65΄ Αρναούτοβιτς - 55΄ Ιεανάτσο)

(65΄ Αρναούτοβιτς - 55΄ Ιεανάτσο) Ντιναμό Ζάγκρεμπ (Κροατία) - Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 3-1 (21΄, 50΄ Μπέλιο, 90+5΄ Μπακράρ - 25΄ Σιμάνσκι)

(21΄, 50΄ Μπέλιο, 90+5΄ Μπακράρ - 25΄ Σιμάνσκι) Μάλμε (Σουηδία) - Λουντογκόρετς (Βουλγαρία) 1-2 (78΄ Λάσε Γιόνσεν - 8΄πεν. Στάνιτς, 23΄ Μπιλ)

(78΄ Λάσε Γιόνσεν - 8΄πεν. Στάνιτς, 23΄ Μπιλ) Νις (Γαλλία) - Ρόμα (Ιταλία) 1-2 (77΄πεν. Μόφι - 52΄ Εντικά, 55΄ Μαντσίνι)

(77΄πεν. Μόφι - 52΄ Εντικά, 55΄ Μαντσίνι) Μπέτις (Ισπανία) - Νότιγχαμ Φόρεστ (Αγγλία) 2-2 (15΄ Μπακαμπού, 85΄ Άντονι - 18΄,23΄ Ιγκόρ Ζεσούς)

(15΄ Μπακαμπού, 85΄ Άντονι - 18΄,23΄ Ιγκόρ Ζεσούς) Φράιμπουργκ (Γερμανία) - Βασιλεία (Ελβετία) 2-1 (31΄ Οστεράγκε, 57΄ Έγκεσταϊν - 84΄ Οτελέ)

(31΄ Οστεράγκε, 57΄ Έγκεσταϊν - 84΄ Οτελέ) Μπράγκα (Πορτογαλία) - Φέγενορντ (Ολλανδία) 1-0 (79΄ Φραν Ναβάρο)

Το πρόγραμμα της Πέμπτης (25/09)