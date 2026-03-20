Η παρακάμερα της πρόκρισης της ΑΕΚ στα προημιτελικά του Conference League
Onsports Team 20 Μαρτίου 2026, 20:51
CONFERENCE LEAGUE / ΑΕΚ

Η παρακάμερα της πρόκρισης της ΑΕΚ στα προημιτελικά του Conference League

Η Ένωση παρά την ήττα από την Τσέλιε συνεχίζει στην τελική ευθεία της διοργάνωσης και η ΠΑΕ δημοσίευσε το βίντεο με όσα έγιναν στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Άγχος στο κακό πρώτο ημίχρονο. Πρόκριση που «έσβησε» τα πάντα. Η ΑΕΚ δημοσίευσε το βίντεο παρακάμερας του αγώνα ρεβάνς με την Τσέλιε, ο οποίος έστειλε την Ένωση στα προημιτελικά του Conference League.

Χαρακτηριστικά η ΠΑΕ ΑΕΚ τονίζει:

«H ΑΕΚ προκρίθηκε στα προημιτελικά του UEFA Conference League, παρά την ήττα από την Τσέλιε, αφού είχε επιβληθεί με 4-0 στον πρώτο αγώνα στη Σλοβενία. Το τελικό 0-2 είχε διαμορφωθεί από το πρώτο ημίχρονο του χθεσινού αγώνα στη Νέα Φιλαδέλφεια, όμως η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς δεν ένιωσε ουσιαστικά ποτέ να κινδυνεύει το εισιτήριό της για τους 8 της διοργάνωσης, αφού στο β' μέρος είχε τον έλεγχο του αγώνα, έστω και αν δεν σκόραρε.

Στο τέλος της βραδιάς, ο κόσμος αναγνώρισε την προσπάθεια της ομάδας και τη μέχρι τώρα πορεία της και οι παίκτες, με τη σειρά τους, ευχαρίστησαν τους οπαδούς που για μια ακόμα φορά γέμισαν τις εξέδρες του γηπέδου της Νέας Φιλαδέλφειας και συμπαραστάθηκαν ως το τέλος.

Η κάμερα του AEK TV κατέγραψε τις λεπτομέρειες της βραδιάς».



