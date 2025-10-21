ΑΕΚ: Η «Ένωση» σκέφτεται την αντικατάσταση του Ζίνι με τον Λιούμπισιτς στην ευρωπαϊκή λίστα

INTIME SPORTS

Στην ΑΕΚ σκέφτονται τις τελευταίες ημέρες να προχωρήσουν στην αντικατάσταση του Ζίνι με τον Ρόμπερτ Λιούμπισιτς στην ευρωπαϊκή λίστα του Conference League.

Ο Ανγκολέζος επιθετικός έχει ξεπεράσει τις 60 ημέρες που βρίσκεται εκτός, κάτι που επιτρέπει στην «Ένωση» να προχωρήσει σε αλλαγή.

Σε περίπτωση που αποφασιστεί να γίνει η προσωρινή αλλαγή, τη θέση του Ζίνι θα πάρει ο Λιούμπισιτς. Οι «κιτρινόμαυροι» έχουν δικαίωμα να βάλουν στη λίστα όποιον παίκτη επιθυμούν, με εξαίρεση τον Ζοάο Μάριο. Ο Πορτογάλος αποκτήθηκε μετά τις 2 Σεπτεμβρίου που είναι η προθεσμία υποβολής της λίστας για τη League Phase.

Η ΑΕΚ έχει δικαίωμα να προχωρήσει σε αλλαγή μέχρι και 24 ώρες πριν από έναν αγώνα. Σε περίπτωση, δηλαδή, που αποφασιστεί να γίνει αλλαγή πριν το ματς με την Αμπερντίν, θα πρέπει να γίνει μέσα στις επόμενες ώρες.