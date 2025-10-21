ΑΕΚ: Στον Αθλητικό Δικαστή ο «Δικέφαλος»

Οnsports Τeam

Σε απολογία κλήθηκαν οι «κιτρινόμαυροι» αλλά όχι για το συμβάν με τον Πρόεδρο της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας.

Ενώπιων του Αθλητικού Δικαστή θα βρεθεί το πρωί της Παρασκευής η ΠΑΕ ΑΕΚ για όσα συνέβησαν στο πρόσφατο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, όπου η ομάδα της Θεσσαλονίκης πήρε την νίκη με 0-2

Στο κατηγορητήριο που έφτασε στα γραφεία της ΠΑΕ δεν υπάρχει αναφορά στο συμβάν με τον Στεφάν Λανουά, που «οδήγησε» στην αποχώρησή του από το γήπεδο και γίνεται λόγος μόνο για χρήση λέιζερ από τους οπαδούς, υβριστικά συνθήματα, άναμμα πυρσών ή καπνογόνων και ρίψη αντικειμένων που δεν είναι πρόσφορα για σωματική βλάβη και δεν προκάλεσαν διακοπή του αγώνα.

Η ανακοίνωση της Λίγκας:

Το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό όργανο κάλεσε σε απολογία, την Παρασκευή, 24-10-2025 και ώρα 09:30, τους κάτωθι:

1/ ΠΑΕ ΚΗΦΙΣΙΑ: "Βάσει των αναφερομένων στο από 19/10/2025 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 19/10/2025 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα, στην από 21/10/2025 Έκθεση Παρατηρητή ΔΕΑΒ και στην υπ’ αριθ. πρωτ. 7443/25/2264044 από 20/10/2025 Έκθεση της Αστυνομίας", στον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ASTERAS AKTOR – ΠΑΕ Α.Ε. ΚΗΦΙΣΙΑ.

*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. β΄, 15 παρ. 1 περ. γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ.

2/ ΠΑΕ ΑΕΚ: "Βάσει των αναφερομένων στο από 19/10/2025 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 19/10/2025 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα, στην από 21/10/2025 Έκθεση Παρατηρητή ΔΕΑΒ και στην υπ’ αριθ. πρωτ. 2247/25/2271524 από 21/10/2025 Έκθεση της Αστυνομίας", στον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΑΕΚ – ΠΑΕ ΠΑΟΚ.

*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. α’, γ’, 2 α’ ι), 3 περ. Ι α’ του Π.Κ. της ΕΠΟ.

3/ ΠΑΕ Α.Ε.Λ. Κ-19: "Βάσει των αναφερομένων στο από 17/10/2025 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.) και στην από 17/10/2025 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα", στον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ Α.Ε.Λ. Κ-19 – ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Κ-19.

*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 2 περ. ε, 3 παρ. 6 περ. γ’, 5 επ., 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α’, 18 παρ. 1, 2 περ. β’, 3 του Π.Κ. της ΕΠΟ.

4/ ΠΑΕ Α.Ε.Λ.: "Βάσει των αναφερομένων στο από 18/10/2025 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 18/10/2025 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα, στην από 21/10/2025 Έκθεση Παρατηρητή ΔΕΑΒ και στην υπ’ αριθ. πρωτ. 5430/25/2264829 από 20/10/2025 Έκθεση της Αστυνομίας", στον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ Α.Ε.Λ. – ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ.

*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ.

5/ ΠΑΕ ΑΡΗΣ: "Βάσει των αναφερομένων στο από 19/10/2025 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 19/10/2025 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα, στην από 21/10/2025 Έκθεση Παρατηρητή ΔΕΑΒ και στην υπ’ αριθ. πρωτ. 3592/25/2267146 από 21/10/2025 Έκθεση της Αστυνομίας", στον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΑΡΗΣ – ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ.

*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. γ’, 3 περ. Ι α’ του Π.Κ. της ΕΠΟ.

6/ ΠΑΕ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ, Γ. ΣΠΑΝΟΣ (Μεγαλομέτοχος): "Βάσει των αναφερομένων στο από 18/10/2025 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.) στην από 18/10/2025 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα και στην από 21/10/2025 Έκθεση Παρατηρητή ΔΕΑΒ", στον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ – ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ.

*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 10 παρ. 1 περ. δ, 11, 12, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α’, του Π.Κ. της ΕΠΟ.