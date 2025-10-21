Η ΑΕΚ δέχθηκε 7 γκολ στα τελευταία 3 παιχνίδια: Είχε 6 τέρματα παθητικό στα πρώτα 13 ματς της σεζόν

ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI

Είναι εμφανές ότι κάτι δεν λειτουργεί, πλέον, καλά στην ανασταλτική λειτουργία της ΑΕΚ, η οποία έχει δεχθεί 7 γκολ στα τελευταία τρία παιχνίδια, ενώ είχε μόλις 6 τέρματα παθητικά στα πρώτα 13 ματς της σεζόν!

Ο Μάρκο Νίκολιτς είχε υποσχεθεί ότι η ΑΕΚ θα ήταν καλύτερη τον Οκτώβριο, ωστόσο για πολλούς λόγους αυτό όχι απλά δεν ισχύει, αλλά οι «κιτρινόμαυροι» παρουσιάζουν κι εμφανώς χειρότερη εικόνα.

Ένα από τα μεγάλα «συν» στο ξεκίνημα της σεζόν ήταν η αμυντική της συνέπεια, κάτι που πλέον υφίσταται, με την ανασταλτική λειτουργία της να εξελίσσεται σε αχίλλειο πτέρνα της. Είναι χαρακτηριστικό ότι στα τρία ματς που έχει δώσει η «Ένωση» τον τρέχοντα μήνα μετράει 7 γκολ παθητικό (3 από Τσέλιε, 2 από Κηφισιά, 2 από ΠΑΟΚ), ήτοι περισσότερα απ’ όσα είχε δεχθεί (βλ. 6) στα πρώτα 13 ματς της σεζόν! Μάλιστα, η μοναδική φορά είχε δεχθεί περισσότερα από ένα γκολ πριν τα ματς του Οκτωβρίου ήταν στο εκτός έδρας ματς με τον Άρη Λεμεσού, για τον 2ο προκριματικό του Conference League.

Το συγκεκριμένο πρόβλημα δεν «αγγίζει» μόνο την αμυντική γραμμή της ομάδας, αλλά σε μεγάλο βαθμό «βαραίνει» τον άξονα της μεσαίας γραμμής και κατ' επέκταση τις επιλογές του προπονητή. Για παράδειγμα κόντρα στον ΠΑΟΚ, ο κάκιστος Γκρούγιτς κι ο ντεφορμέ Μάριν έδειχναν μια ταχύτητα κάτω από τους αντιπάλους τους.

Ο Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος κινδυνεύει να… αθετήσει τις υποσχέσεις του, δήλωσε αποφασισμένος να πάρει σκληρές αποφάσεις, τονίζοντας ότι: «Πρέπει να βρω αυτούς που είναι πνευματικά δυνατοί και σαν μια… μηχανή όλοι μαζί να αποδίδουμε αυτό που πρέπει». Είναι κάτι που πρέπει να πράξει άμεσα, καθώς δεν υπάρχουν χρονικά περιθώρια, με δεδομένο ότι την Πέμπτη (23/10) η ΑΕΚ υποδέχεται την Αμπερντίν για το Conference League και την Κυριακή (26/10) ακολουθεί τον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Τα αποτελέσματα των αγώνων της ΑΕΚ

Τα τρία τελευταία ματς

ΑΕΚ – ΠΑΟΚ 0-2

Κηφισιά – ΑΕΚ 2-3

Τσέλιε – ΑΕΚ 3-1

ΣΥΝΟΛΟ: 4-7

Τα πρώτα 13 παιχνίδια της σεζόν