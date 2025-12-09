Premier League: Η Γιουνάιτεντ πέρασε με «τεσσάρα» από το «Μολινό» και βλέπει... αστέρια

Onsports Team

Με πρωταγωνιστή τον Μπρούνο Φερνάντες (2 γκολ, 1 ασίστ) η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πέρασε από την έδρα της ουραγού, Γουλβς, με 1-4 και μείωσε την απόσταση από την 4η θέση.

Μετά την εντός έδρας «γκέλα» με τη Γουέστ Χαμ (1-1), η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ επέστρεψε στις νίκες, «έπιασε» την Τσέλσι στην 5η θέση και ελπίζει βάσιμα, πλέον, σε έξοδο στο Champions League της επόμενης περιόδου.

Οι «κόκκινοι διάβολοι» δεν είχαν κανένα απολύτως πρόβλημα απέναντι στην ουραγό και σχεδόν... καταδικασμένη Γουλβς, τη συνέτριψαν με 4-1 στο «Μολινό» και μπορούν να ελπίζουν σε καλύτερη συνέχεια αρκεί να βρουν έναν κανονικό ρυθμό και να σταματήσουν τα... σκαμπανεβάσματα στην απόδοσή τους.

Πρωταγωνιστής για το συγκρότημα του Ρούμπεν Αμορίμ ήταν ο αρχηγός Μπρούνο Φερνάντες, με δύο γκολ και ασίστ, την έκτη του στα οκτώ τελευταία ματς πρωταθλήματος!

Αναλυτικά τα αποτελέσματα στην Premier League:

Άστον Βίλα-Άρσεναλ 2-1

(36' Κας, 90'+ Μπουεντία-52' Τροσάρ)

Μπόρνμουθ-Τσέλσι 0-0

Έβερτον-Νότιγχαμ Φόρεστ 3-0

(2' αυτ. Μιλένκοβιτς, 45'+ Μπάρι, 80' Ντιούσμπερι-Χολ)

Μάντσεστερ Σίτι-Σάντερλαντ 3-0

(31' Ντίας, 35' Γκβάρντιολ, 65' Φόντεν)

Νιούκαστλ-Μπέρνλι 2-1

(31' Γκιμαράες, 45'+ πεν. Γκόρντον-90'+ πεν. Φλέμινγκ)

Τότεναμ-Μπρέντφορντ 2-0

(25' Ριτσάρλισον, 43' Σίμονς)

Λιντς-Λίβερπουλ 3-3

(73' πέν. Κάλβερτ-Λιούιν, 75' Σταχ, 90'+6 Τανάκα - 48',50' Εκιτικέ, 80' Σομποσλάι)

Μπράιτον-Γουέστ Χαμ 1-1

(90'+ Ρουτέρ-73' Μπόουεν)

Φούλαμ-Κρίσταλ Πάλας 1-2

(38' Γουίλσον-20' Νκέτια, 90'+ Γκουέχι)

Γουλβς-Μάντσεστερ Γ. 1-4

(45'+2 Μπελεγκάρντε - 25',82' πέν. Φερνάντες, 51' Μπεμό, 62' Μάουντ)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 15 αγώνες)

Άρσεναλ 33

Μάντσεστερ Σίτι 31

Άστον Βίλα 30

Κρίσταλ Πάλας 26

Τσέλσι 25

Μάντσεστερ Γ. 25

Σάντερλαντ 23

Λίβερπουλ 23

Μπράιτον 23

Έβερτον 24

Τότεναμ 22

Νιούκαστλ 22

Μπόρνμουθ 20

Μπρέντφορντ 19

Φούλαμ 17

Λιντς 15

Νότιγχαμ Φόρεστ 15

Γουέστ Χαμ 13

Μπέρνλι 10

Γουλβς 2