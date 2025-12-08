Serie A: Πέρασε από το Τορίνο με επική ανατροπή η Μίλαν κι ανέβηκε στην κορυφή

Onsports Team

Η Μίλαν βρέθηκε με 2-0 πίσω στο σκορ, αλλά με μία τρομερή ανατροπή επικράτησε 3-2 της Τορίνο και έπιασε τη Νάπολι στην κορυφή της βαθμολογίας.

Η εφετινή Μίλαν είναι φτιαγμένη από τον Μαξ Αλέγκρι ότι απλά για να είναι ανταγωνιστική, αλλά για να επιστρέψει στον θρόνο της Serie A. Και μετά από τις 14 πρώτες αγωνιστικές το δείχνει σε κάθε παιχνίδι της, όπως και στο αποψινό με την Τορίνο, τελευταίο της 14ης ημέρας.

Τι κι αν βρέθηκαν να χάνουν με 2-0 στο 17', οι «ροσονέρι» απάντησαν με τρία γκολ, τα δύο από τον Πούλισικ στο δεύτερο ημίχρονο και πήραν ένα μεγάλο «διπλό» στην έδρα της «γκρανάτα» με 3-2 και ταυτόχρονα παρέμειναν στο «ρετιρέ» της βαθμολογίας, με «συγκάτοικο» την πρωταθλήτρια, Νάπολι.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα στη Serie A έχουν ως εξής:

Σασουόλο-Φιορεντίνα 3-1

(13' Βολπάτο, 45'+ Μουχαρέμοβιτς, 65' Κονέ-9' πεν. Μαντράγκορα)

Ίντερ-Κόμο 4-0

(11' Μαρτίνες, 59' Τουράμ, 81' Τσαλχάνογλου, 88' Αλμπέρτο)

Βερόνα-Αταλάντα 3-1

(28' Μπελγκάλι, 36' Τζοβάνε, 71' Μπερνέντε - 85' πέν. Σκαμάκα)

Κρεμονέζε-Λέτσε 2-0

(52' πεν. Μπονατσόλι, 78' Σανάμπρια)

Κάλιαρι-Ρόμα 1-0

(82' Γκαετάνο)

Λάτσιο-Μπολόνια 1-1

(38' Ιζακσεν-40' Οντγκαρντ)

Νάπολι-Γιουβέντους 2-1

(7',78' Χόιλουντ - 59' Γιλντίζ)

Πίζα-Πάρμα 0-1

(40'πέν. Μπενεντίστσακ)

Ουντινέζε-Τζένοα 1-2

(65' Πιοτρόφσκι - 34' πέν. Μαλινόφσκι, 83' Νόρτον-Κάφι)

Τορίνο-Μίλαν 2-3

(10'πέν. Βλάσιτς, 17' Ζαπάτα - 24' Ραμπιό, 67',77' Πούλισικ)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 14 αγώνες)