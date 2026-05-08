UEFA: Έξι Ισπανοί προπονητές στους τελικούς τεσσάρων διοργανώσεων

Μόλις δύο απ’ τις φιναλίστ των διοργανώσεων της UEFA, δεν έχουν Ισπανό τεχνικό στον πάγκο τους τη φετινή σεζόν. 

Η Ράγιο Βαγεκάνο είναι η μοναδική ισπανική ομάδα στους τελικούς ανδρών Champions League, Europa League και Conference League. Υπάρχει και η Μπαρτσελόνα στον τελικό του Champions League γυναικών. Στους αγώνες που θα κρίνουν τους φετινούς νικητές των διοργανώσεων της UEFA δηλαδή.

Παρ’ όλα αυτά, η χώρα της Ιβηρικής θα έχει έξι συνολικά προπονητές σε τέσσερις τελικούς. Λουίς Ενρίκε και Μικέλ Αρτέτα θα είναι στον τελικό του Champions League στη Βουδαπέστη, ανάλογη κατάσταση και στον τελικό του Champions League γυναικών στο Όσλο με τους Πέρε Ρομέου και τον Χόναταν Χιράλντεθ.

Θα υπάρξει επίσης ισπανική εκπροσώπηση στον τελικό του Europa League, όπου ο Ουνάι Έμερι θα επιδιώξει να κατακτήσει ένα ακόμα Europa League στην Κωνσταντινούπολη, ενώ στο Conference League, στη Λειψία, στον πάγκο της Ράγιο Βαγιεκάνο θα κάθεται ο Ινίγκο Περεθ.

