Μαρκίνιος: «Σήμερα αποδείξαμε ότι ξέρουμε να αμυνόμαστε, πως να παλεύουμε σαν τρελοί»


Δείτε τις δηλώσεις του Μαρκίνιος λίγο μετά την πρόκριση της Παρί Σεν Ζερμλεν στον τελικό του Champions League.

Η Παρί στάθηκε στο ύψος της κόντρα στη Μπάγερν, αποσπώντας το αποτέλεσμα της ισοπαλίας στην «Allianz Arena» με 1-1 κλείνοντας θέση στον τελικό της Βουδαπέστης.

Λίγες στιγμές μετά τη μεγάλη πρόκριση ο αρχηγός της Παρί, Μαρκίνιος δεν έκρυψε τα συναισθήματά του, βάζοντας στη θέση τους όλους αυτούς που έλεγαν πως η Παρί δεν μπορεί να παίξει άμυνα.

«Σήμερα αποδείξαμε ότι ξέρουμε να αμυνόμαστε, πως να παλεύουμε σαν τρελοί», ήταν τα λόγια του.

