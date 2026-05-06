Μπάγερν Μονάχου – Παρί Σεν Ζερμέν: Οι ενδεκάδες του δεύτερου ημιτελικού

Δείτε τις επιλογές των Βινσάντ Κομπανί και Λουίς Ενρίκε για τον δεύτερο ημιτελικό του Champions League.

Η Μπάγερν υποδέχεται την Παρί Σεν Ζερμέν στο Μόναχο στη ρεβάνς του 5-4 για τα ημιτελικά του Champions League.

Λίγη ώρα πριν την έναρξη του παιχνιδιού οι προπονητές των ομάδων έκαναν γνωστές τις ενδεκάδες με τις οποίες θα παραταχθούν στο χορτάρι της «Αλιάνζ Αρένα».

Οι Βαυαροί παρατάχθηκαν με την ίδια ενδεκάδα σε σχέση με τον πρώτο αγώνα, ενώ η Παρί έχει μια διαφοροποίηση, με τον Φαμπιάν να μπαίνει στη θέση του τραυματία Χακίμι.

Οι ενδεκάδες του αγώνα:

Μπάγερν: Νόιερ, Ουπαμεκανό, Τα, Στάνισιτς, Λάιμερ, Κίμιχ, Πάβλοβιτς, Μουσιάλα, Ολίσε, Ντίας, Κέιν.

Παρί Σεν Ζερμέν: Σαφόνοβ, Μαρκίνιος, Πάτσο, Μέντες, Ζαΐρ-Εμερί, Βιτίνια, Νέβες, Φαμπιάν, Κβαρατσκέλια, Ντουέ, Ντεμπελέ.

