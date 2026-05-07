Αντιδράσεις στη Μαδρίτη: «H UEFA δεν ήθελε την Ατλέτικο στον τελικό»

Ο δήμαρχος της Ισπανικής πρωτεύουσας, μίλησε με σκληρά λόγια για τον αποκλεισμό της Ατλέτικο από την Άρσεναλ, θεωρώντας υπαίτια την UEFA. 

Θέμα πολιτικής συζήτησης έγινε ο δεύτερος ημιτελικός της Άρσεναλ με την Ατλέτικο Μαδρίτης (1-0), όπου οι Λονδρέζοι εξασφάλισαν την πρόκριση στον τελικό του Champions League (30/5).

Ο δήμαρχος της Μαδρίτης, Χοσέ Λουίς Μαρτίνεθ-Αλμέιδα, φανατικός οπαδός της Ατλέτικο, ξεκαθάρισε ότι ήταν δυσαρεστημένος με τις αποφάσεις του διαιτητή εναντίον της ομάδας του στο Emirates Stadium, οι οποίες σύμφωνα με τον ίδιο, κόστισαν στην Ατλέτικο μια θέση στον τελικό του Champions League.

«Λοιπόν, κοιτάξτε, αυτό που λέω είναι ότι όταν είδα την κλήρωση, νόμιζα ότι θα παίζαμε με την Άρσεναλ και έκανα λάθος. Έπρεπε να παίξουμε εναντίον της UEFA. Και η UEFA έχει καταστήσει σαφές ότι δεν ήθελε την Ατλέτικο Μαδρίτης στον τελικό του Champions League», δήλωσε ο Αλμέιδα και πρόσθεσε:

«Είναι ακατανόητο που διόρισαν Γερμανό διαιτητή όταν η Ισπανία και η Γερμανία παίζουν για την πέμπτη θέση του Champions League. Ποιος, εκτός από την UEFA, θα σκεφτόταν να ορίσει Γερμανό διαιτητή τόσο ως κύριο διαιτητή όσο και ως διαιτητή του VAR; Και υπήρξαν φάσεις που δεν οφείλονταν στο ότι ο διαιτητής ήταν πολύ κακός, αλλά κατά τη γνώμη μου, σε μια προκαθορισμένη απόφαση που στόχευε στο να βλάψει την Ατλέτικο Μαδρίτης».

