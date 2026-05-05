Πλήγμα στην Παρί: Χάνει τον Χακίμι για τον ημιτελικό με τη Μπάγερν

Πλήγμα στην Παρί Σεν Ζερμεν ενόψει της ρεβάνς με τη Μπάγερν (6/5, 22:00) καθώς ο Ασχράφ Χακίμι να μην ξεπερνάει το πρόβλημα τραυματισμού στο πόδι και να μένει στα «πιτς» για τη μεγάλη αναμέτρηση του «Allianz Arena».

Την είδηση επιβεβαίωσε και ο Λουίς Ενρίκε μέσω της συνέντευξη Τύπου πριν το παιχνίδι, με τον Ισπανό να καλείται να βρει λύση προκειμένου να αντικαταστήσει τον Μαροκινό.