Άρσεναλ - Ατλέτικο Μαδρίτης: Λύνουν τις… διαφορές με φόντο τον τελικό του Champions League

Άρσεναλ και Ατλέτικο Μαδρίτης τίθενται αντιμέτωπες στο «Έμιρεϊτς» (22:00, CosmoteSport1 HD), με φόντο την πρόκριση στον τελικό του Champions League.

Η ομάδα του Αρτέτα επιδιώκει να επιστρέψει σε τελικό της διοργάνωσης για πρώτη φορά μετά το 2006, συνεχίζοντας παράλληλα την προσπάθεια για την κατάκτηση του πρωταθλήματος έπειτα από 22 χρόνια. Από την άλλη, η Ατλέτικο Μαδρίτης θέλει να επιβεβαιώσει την αγωνιστική της πρόοδο με μια παρουσία στον μεγάλο τελικό της Βουδαπέστης, δίνοντας και το ιδανικό «αντίο» στον Γκριεζμάν το καλοκαίρι.

Οι δύο προπονητές αναμένεται να δώσουν ιδιαίτερη έμφαση στην τακτική προσέγγιση της αναμέτρησης, σε αντίθεση με όσα παρατηρήθηκαν σε άλλα ζευγάρια της φάσης. Μετά το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα στη Μαδρίτη, όπου καμία από τις δύο ομάδες δεν απέκτησε προβάδισμα, όλα παραμένουν ανοιχτά ενόψει της ρεβάνς στο Λονδίνο.

Οι «κανονιέρηδες» καλούνται να παρουσιαστούν απόλυτα έτοιμοι, σε μια περίοδο όπου διεκδικούν τα πάντα, με σύμμαχο και το εντυπωσιακό σερί των 14 αγώνων χωρίς ήττα στο Champions League.

Από την άλλη πλευρά, οι «ροχιμπλάνκος» κουβαλούν την απογοήτευση από την απώλεια του Κυπέλλου Ισπανίας απέναντι στη Σοσιεδάδ και στοχεύουν να αντιδράσουν, όπως είχαν κάνει και το 2018 στα ημιτελικά του Europa League, ξεπερνώντας το εμπόδιο της Άρσεναλ για να βρεθούν στον τελικό της Puskas Arena.