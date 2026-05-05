· Άρσεναλ · Ατλέτικο Μαδρίτης

Άρσεναλ - Ατλέτικο Μαδρίτης: Λύνουν τις… διαφορές με φόντο τον τελικό του Champions League

Τακτική «σκακιέρα» στο Λονδίνο μετά το ανοιχτό αποτέλεσμα στη Μαδρίτη. Στόχος η Βουδαπέστη και ο μεγάλος τελικός.

Άρσεναλ - Ατλέτικο Μαδρίτης: Λύνουν τις… διαφορές με φόντο τον τελικό του Champions League
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Άρσεναλ και Ατλέτικο Μαδρίτης τίθενται αντιμέτωπες στο «Έμιρεϊτς» (22:00, CosmoteSport1 HD), με φόντο την πρόκριση στον τελικό του Champions League.

Η ομάδα του Αρτέτα επιδιώκει να επιστρέψει σε τελικό της διοργάνωσης για πρώτη φορά μετά το 2006, συνεχίζοντας παράλληλα την προσπάθεια για την κατάκτηση του πρωταθλήματος έπειτα από 22 χρόνια. Από την άλλη, η Ατλέτικο Μαδρίτης θέλει να επιβεβαιώσει την αγωνιστική της πρόοδο με μια παρουσία στον μεγάλο τελικό της Βουδαπέστης, δίνοντας και το ιδανικό «αντίο» στον Γκριεζμάν το καλοκαίρι.

Οι δύο προπονητές αναμένεται να δώσουν ιδιαίτερη έμφαση στην τακτική προσέγγιση της αναμέτρησης, σε αντίθεση με όσα παρατηρήθηκαν σε άλλα ζευγάρια της φάσης. Μετά το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα στη Μαδρίτη, όπου καμία από τις δύο ομάδες δεν απέκτησε προβάδισμα, όλα παραμένουν ανοιχτά ενόψει της ρεβάνς στο Λονδίνο.

Οι «κανονιέρηδες» καλούνται να παρουσιαστούν απόλυτα έτοιμοι, σε μια περίοδο όπου διεκδικούν τα πάντα, με σύμμαχο και το εντυπωσιακό σερί των 14 αγώνων χωρίς ήττα στο Champions League.

Από την άλλη πλευρά, οι «ροχιμπλάνκος» κουβαλούν την απογοήτευση από την απώλεια του Κυπέλλου Ισπανίας απέναντι στη Σοσιεδάδ και στοχεύουν να αντιδράσουν, όπως είχαν κάνει και το 2018 στα ημιτελικά του Europa League, ξεπερνώντας το εμπόδιο της Άρσεναλ για να βρεθούν στον τελικό της Puskas Arena.

COMMENTS
LATEST NEWS
11:29 ΜΠΑΣΚΕΤ

Καστρίτης: «Στόχος μας η Βαρέζε να συμμετάσχει σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις»

11:05 EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός: Το τρίτο ευρωπαϊκό «αστέρι» που ράφτηκε μέσα στη Μπολόνια

10:57 ΜΠΑΣΚΕΤ

ΑΕΚ: Διαθέσιμος για το Final 4 του BCL ο Νάναλι

10:39 ΣΠΟΡ

ΑΕΚ – Ολυμπιακός: Η ώρα και το κανάλι του αγώνα

10:29 ΣΠΟΡ

Εθνική πόλο γυναικών: Που θα δείτε τον αγώνα με την Αυστραλία για τα προκριματικά του World Cup

10:09 EUROLEAGUE

Αυτοί «σφυρίζουν» το Game 3 του Παναθηναϊκός-Βαλένθια

10:03 NBA

Τρέλανε κόσμο με 12 τάπες ο Ουεμπανιάμα (vid)

10:01 CHAMPIONS LEAGUE

Άρσεναλ - Ατλέτικο Μαδρίτης: Λύνουν τις… διαφορές με φόντο τον τελικό του Champions League

09:49 NBA

Σαν Αντόνιο Σπερς - Μινεσότα Τίμπεργουλβς 102-104: Τα highlights του αγώνα

09:44 EUROLEAGUE

ΜακΚόλουμ: «Δε θα εμπιστευόμουν το τελευταίο σουτ στον Βεζένκοφ»

09:36 ΣΠΟΡ

ΑΕΚ - Ολυμπιακός: Η δεύτερη «μάχη» των τελικών του χάντμπολ στο Καματερό

09:18 NBA

NBA: Άλωσαν το Σαν Αντόνιο και πήραν προβάδισμα οι Τίμπεργουλβς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας