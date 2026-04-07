Champions League: Σε… κλειστό «Μπερναμπέου» το Ρεάλ Μαδρίτης – Μπάγερν Μονάχου

Onsports Team

Με κλειστή την οροφή στο ιστορικό γήπεδο, θα υποδεχτούν οι Ισπανοί τους Γερμανούς, κάτι που δεν άρεσε καθόλου στους φιλοξενούμενους.

Πρώτος προημιτελικός για το Champions League, με τη Ρεάλ Μαδρίτης να υποδέχεται απόψε τη Μπάγερν Μονάχου. Το ματς θα διεξαχθεί στο εμβληματικό «Σαντιάγκο Μπερναμπέου».

Όπως αναφέρουν ισπανικά ΜΜΕ, για το ματς αυτό η οροφή του γηπέδου θα είναι κλειστή. Κάτι που συνηθίζεται στα εντός έδρας παιχνίδια της «βασίλισσας» στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Η συγκεκριμένη κατάσταση δεν βρίσκει σύμφωνους τους Γερμανούς. Μάλιστα η Μπάγερν είχε εκφράσει δυσαρέσκεια στην UEFA, με την αιτιολογία της «ατμοσφαιρικής πίεσης» ενός αγώνας που διεξάγεται σε κλειστό χώρο.

Πάντως ο κανονισμός επιτρέπει στον γηπεδούχο να έχει την ευχέρεια της επιλογής, ακόμη κι όταν δεν συντρέχουν λόγοι κακών καιρικών καταστάσεων.