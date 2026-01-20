Ολυμπιακός - Μπάγερ Λεβερκούζεν: Έτσι θα αγωνιστούν οι «ερυθρόλευκοι»

Eurokinissi Sports

Onsports Team

Οι Πειραιώτες αποκάλυψαν τη φανέλα με την οποία θα παραταχθούν στο ιδιαίτερα κομβικό εντός έδρας παιχνίδι του Champions League απέναντι στην Μπάγερ Λεβερκούζεν.

Οι νταμπλούχοι Ελλάδας φιλοξενούν τις «ασπιρίνες» στο «Γ. Καραϊσκάκης» στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League και μέσω ανάρτησής τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έκαναν γνωστή την επιλογή τους.

Ο Ολυμπιακός θα αγωνιστεί με την κλασική «ερυθρόλευκη» εμφάνιση, στέλνοντας μήνυμα αποφασιστικότητας ενόψει της σημαντικής ευρωπαϊκής αναμέτρησης.