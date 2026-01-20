Ομάδες

Ολυμπιακός - Μπάγερ Λεβερκούζεν: Έτσι θα αγωνιστούν οι «ερυθρόλευκοι»
Eurokinissi Sports
Onsports Team 20 Ιανουαρίου 2026, 18:39
CHAMPIONS LEAGUE / Μπάγερ Λεβερκούζεν / Ολυμπιακός

Ολυμπιακός - Μπάγερ Λεβερκούζεν: Έτσι θα αγωνιστούν οι «ερυθρόλευκοι»

Οι Πειραιώτες αποκάλυψαν τη φανέλα με την οποία θα παραταχθούν στο ιδιαίτερα κομβικό εντός έδρας παιχνίδι του Champions League απέναντι στην Μπάγερ Λεβερκούζεν.

Οι νταμπλούχοι Ελλάδας φιλοξενούν τις «ασπιρίνες» στο «Γ. Καραϊσκάκης» στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League και μέσω ανάρτησής τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έκαναν γνωστή την επιλογή τους.

Ο Ολυμπιακός θα αγωνιστεί με την κλασική «ερυθρόλευκη» εμφάνιση, στέλνοντας μήνυμα αποφασιστικότητας ενόψει της σημαντικής ευρωπαϊκής αναμέτρησης.


