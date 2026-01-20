Ολυμπιακός: Στην Ελλάδα ο Ελ Κααμπί, στη διάθεση του Μεντιλίμπαρ

Οnsports Τeam

Στην Ελλάδα βρίσκεται ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί, ο οποίος έχει τεθεί στη διάθεση του προπονητή του για την αναμέτρηση με τη Λεβερκούζεν.

Στην Ελλάδα βρίσκεται από νωρίς το πρωί ο Αγιούμ Ελ Κααμπί, ο οποίος επέστρεψε από τις υποχρεώσεις που είχε στο Copa Africa με την Εθνική του ομάδα και πλέον έχει τεθεί στη διάθεση του προπονητή του για τον αποψινό αγώνα με τη Λεβερκούζεν.

Ο έμπειρος επιθετικός είναι σαφώς ταλαιπωρημένος από την παρουσία του στα γήπεδα της τελικής φάσης του θεσμού, αλλά και από το ταξίδι που ξεκίνησε αργά χθες το βράδυ, αλλά ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ επιθυμεί να τον έχει έστω και στον πάγκο της ομάδας και να τον χρησιμοποιήσει σε περίπτωση που χρειαστεί κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης.

Μάλιστα, ο τεχνικός του Ολυμπιακού είχε αναφέρει στις χθεσινές του δηλώσεις: “Είναι ένα μεγάλο ταξίδι, ελπίζουμε να φτάσει εγκαίρως για να βρεθεί στον πάγκο τουλάχιστον για να μας βοηθήσει αν χρειαστεί σε κάποια συγκεκριμένη στιγμή του παιχνιδιού. Βασικός δεν θα παίξει όμως γιατί έπαιξε χθες ένα παιχνίδι (σ.σ. στον τελικό του Κόπα Άφρικα), είχε ένα ταξίδι αρκετά μεγάλο. Φανταζόμαστε πως θα φτάσει εγκαίρως για να είναι τουλάχιστον στον πάγκο“.