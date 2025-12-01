Ολυμπιακός: Ο «αποκλεισμός» της Μπόντο και το εμπόδιο της Σαχτάρ για το επόμενο Champions League

Eurokinissi

Ένα… βήμα πιο κοντά στην απόκτηση του «εισιτήριου» που οδηγεί απ’ ευθείας στη League Phase του επόμενου Champions League έφτασε ο Ολυμπιακός , μετά την απώλεια του πρωταθλήματος Νορβηγίας από την Μπόντο Γκλιμτ, αν και υπάρχει ένα μεγάλο εμπόδιο που μπορεί να… βάλει η Σαχτάρ Ντόνετσκ.

Ορατό είναι το ενδεχόμενο ο Ολυμπιακός να εξασφαλίσει την απ’ ευθείας παρουσία του στην League Phase της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Οι «ερυθρόλευκοι» εμφανίζονται ως οι επικρατέστεροι για να εξασφαλίσουν θέση στο επόμενο Champions League, ωστόσο, υπάρχουν κάποιες… εκκρεμότητες που θα πρέπει να διευθετηθούν το επόμενο διάστημα.

Μία από τις βασικές εκκρεμότητες είναι να… μείνει κενή η θέση που οδηγεί απ’ ευθείας στη League Phase της επόμενης διοργάνωσης. Για να γίνει αυτό, θα πρέπει η ομάδα που θα κατακτήσει το τρόπαιο τη φετινή σεζόν να έχει παράλληλα εξασφαλισμένη θέση στο επόμενο Champions League μέσω του πρωταθλήματός της, κάτι που σημαίνει πως θα πρέπει να υπάρξει… υπομονή στην συγκεκριμένη προϋπόθεση.

Η δεύτερη εκκρεμότητα έχει να κάνει με τη «μάχη» του τίτλου στην Super League. Οι Πειραιώτες θα έχουν την ευκαιρία να διεκδικήσουν το εν λόγω «εισιτήριο» για την απ’ ευθείας παρουσία τους στη League Phase της επόμενης σεζόν, μόνο σε περίπτωση που διατηρήσουν τα σκήπτρα τους στην Ελλάδα, ήτοι να πάρουν και τη φετινή σεζόν το πρωτάθλημα, ούτως ώστε να έχουν το δικαίωμα να εκμεταλλευτούν την κενή θέση που θα… μείνει.

Άλλωστε, αυτή η σημαντική… λεπτομέρεια ήταν αυτή που έθεσε εκτός «μάχης» για το απ’ ευθείας «εισιτήριο» την Μπόντο Γκλιμτ, αφού δεν μπόρεσε να εξασφαλίσει το φετινό πρωτάθλημα στην Νορβηγία, με την Βίκινγκ να σηκώνει την κούπα. Μάλιστα, η Μπόντο Γκλιμτ έχει συγκεντρώσει μεγαλύτερη βαθμολογία από τον Ολυμπιακό στην Ευρώπη και έχει περάσει στην δεύτερη θέση, πίσω μόνο από την Ρέιντζερς.

❌ Bodø/Glimt ?? are officially OUT of the race to enter ? UCL directly in 2026!



? Best they can hope for is to move from ? UCL Q2 (league path) to Q3 in case ? UEL is won by a team that qualifies for ? UCL via domestic league.



❌ Bodø/Glimt ?? cannot enter ? UCL directly… pic.twitter.com/BLo02z7MPG — Football Meets Data (@fmeetsdata) November 30, 2025

Από την πλευρά τους, οι «διαμαρτυρόμενοι» θεωρείται δύσκολο να μπουν στην… κούρσα για την διεκδίκηση του εισιτηρίου, αφού βρίσκονται στην 3η θέση και στο -9 από την κορυφή του πρωταθλήματος Σκωτίας, όπου φιγουράρει η Χαρτς και την ακολουθεί, με δύο βαθμούς λιγότερους, η Σέλτικ.

Αυτό σημαίνει πως η επόμενη ομάδα που μπορεί να εκμεταλλευτεί τη συνθήκη της… κενής θέσης, βάσει της ευρωπαϊκής βαθμολογίας, είναι ο Ολυμπιακός, πάντα σε περίπτωση που καταφέρει να κατακτήσει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το πρωτάθλημα της Super League.

Ωστόσο, υπάρχει και ένας ακόμα… κίνδυνος για τους Πειραιώτες, ο οποίος ακούει στο όνομα της Σαχτάρ Ντόνετσκ. Οι Ουκρανοί μπορεί να βρίσκονται 10.500 βαθμούς πίσω από τους «ερυθρόλευκους», ωστόσο, μπορεί να τους προσπεράσουν. Για να γίνει αυτό, θα πρέπει να κάνουν μία τρομερή διαδρομή στο Conference League, ούτως ώστε να μπορέσουν να καλύψουν το κενό που υπάρχει στη βαθμολογία και να προσπεράσουν την ελληνική ομάδα.

So here are the maximum available points for ?? Shakhtar until the end of ? UECL:



+4.000 (2 wins in LS)

+4.000 (bonus for 1st place)

+0.500 (bonus for R16)

+4.000 (2 wins in R16)

+0.500 (bonus for QF)

+4.000 (2 wins in QF)

+0.500 (bonus for SF)

+4.000 (2 wins in SF)

+0.500… https://t.co/f3USNeXTtw — Football Meets Data (@fmeetsdata) December 1, 2025

Τη δεδομένη στιγμή, οι Πρωταθλητές Ελλάδας έχουν μπροστά τους τρεις αγωνιστικές στη League Phase της κεντρικής σκηνής του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, εν αντιθέσει με την Σαχτάρ, η οποία έχει δύο αγωνιστικές για την ολοκλήρωση της φάσης των ομίλων στην τρίτη τη τάξει διασυλλογική διοργάνωση.

Οι «ερυθρόλευκοι» βρίσκονται εκτός της 24άδας που οδηγεί στην φάση των νοκ άουτ, τη στιγμή που οι Ουκρανοί είναι στην 3η θέση της ενιαίας βαθμολογίας του Conference League και στο -1 από την Στρασμπούργκ και Σαμσουνσπόρ. Στα τελευταία δύο ματς, θα αντιμετωπίσει εκτός την Χάμρουν Σπάρτανς και τέλος θα υποδεχθεί την Ριέκα.

Σε περίπτωση που η Σαχτάρ κάνει το 2Χ2, τότε θα μαζέψει 4.500 βαθμούς, 2.000 από κάθε νίκη και 500 από την απ’ ευθείας πρόκριση στην φάση των «16». Μάλιστα, στο ενδεχόμενο που πάρει την πρώτη θέση, τότε θα πάρει ακόμα 4.000 βαθμούς μπόνους, κάτι που σημαίνει πως θα έχει μειώσει σημαντικά τη διαφορά από τον Ολυμπιακό.

Βέβαια, σ’ αυτό το σενάριο δεν έχουν υπολογιστεί βαθμοί που μπορεί να πάρει η ελληνική ομάδα στα τρία τελευταία ματς της League Phase του Champions League. Την επόμενη αγωνιστική, οι «ερυθρόλευκοι» αντιμετωπίζουν την Καϊράτ Αλμάτι στην Αστάνα, ενώ ακολουθούν τα παιχνίδια με την Λεβερκούζεν στο «Γ. Καραϊσκάκης» και τον Άγιαξ στο Άμστερνταμ.

Μετά τη φάση των ομίλων σ’ όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις διατηρούνται οι βαθμοί που μπορεί να πάρει κάθε ομάδα. Συγκεκριμένα, σε περίπτωση νίκης εξασφαλίζει 2.000 βαθμούς, 1.000 για κάθε ισοπαλία και οι προκρίσεις προσφέρουν από 500 βαθμούς.