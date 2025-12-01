Μακάμπι: «Ασφαλής η θέση του Κάτας»

Οnsports Τeam

Ο CEO της Μακάμπι, Άβι Μπεν Τελ, δήλωσε πως δεν υπάρχει θέμα απομάκρυνσης του Όντεντ Κάτας από την τεχνική ηγεσία βάζοντας τέλος στα σενάρια και την παραφιλολογία.

Στο… στόχαστρο έχει μπει τον τελευταίο καιρό ο Όντεντ Κάτας λόγω της πολύ κακής, μέχρι τώρα, πορείας της ομάδας στη EuroLeague.

Η παραφιλολογία γύρω από το μέλλον του έμπειρου τεχνικού είναι έντονη με τα σενάρια που τον θέλουν στην πόρτα της εξόδου να φουντώνουν κάθε μέρα και περισσότερο.

Σε αυτά τα σενάρια, όμως, έβαλε στοπ ο Άβι Μπεν Τελ, ξεκαθαρίζοντας πως ο Κάτας δεν πάει πουθενά. Ο CEO της Μακάμπι ξεκαθάρισε πως ο τεχνικός του συλλόγου απολαμβάνει της εμπιστοσύνης της διοίκησης.

«Η συνάντηση που κάναμε προ ημερών δεν είχε σκοπό να συζητηθεί το μέλλον του Όντεντ Κάτας. Έγινε για να συζητήσουμε για την κατάσταση της ομάδας, όσον αφορά την επιστροφή της Ευρωλίγκας στο Ισραήλ. Ο Σιμόν Μιζράχι δεν ήρθε από την πίσω πόρτα στη συνάντηση. Η θέση του Κάτας είναι σταθερή. Υπήρξε μια συνάντηση την Κυριακή που έληξε μετά τα μεσάνυχτα. Την Τρίτη, η ομάδα πέταξε για έναν αγώνα εναντίον της Αρμάνι Μιλάνο που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη. Η κατάσταση της ομάδας δεν είναι καλή και αυτός ήταν ο σκοπός της συνάντησης, να συζητήσουμε την κατάσταση της ομάδας. Ελπίζω και πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να πάρουμε μαθήματα και να βελτιωθούμε. Κανείς στη Μακάμπι δεν παίρνει την τρέχουσα κατάσταση στα ελαφρά», τόνισε.

Όσο για τα περί ρήξης ανάμεσα στον Κάτας και τον αθλητικό διευθυντή της Μακάμπι, Κλαούντιο Κολντεμπέλα, είπε: «Δεν υπάρχει ένταση μεταξύ του Όντεντ και του Κλαούντιο. Σε επαγγελματικό επίπεδο, υπάρχουν πάντα διαφωνίες, αλλά υπάρχει μια διαφορά μεταξύ αυτού και μιας ρήξης. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο».