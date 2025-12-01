Άρης: Με το μυαλό στον ΠΑΟΚ

Οnsports Τeam

Η ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ ξεκίνησε την προετοιμασία της για το ματς Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ στο «Κλεάνθης Βικελίδης».

Η εβδομάδα που ξεκινάει έχει δύο σούπερ ντέρμπι Θεσσαλονίκης, μεταξύ Άρη και ΠΑΟΚ, ένα για το Κύπελλο και ένα για το πρωτάθλημα.

Το ματς της Τετάρτης θα διεξαχθεί στο «Κλεάνθης Βικελίδης» με την ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ να έχει ξεκινήσει την προετοιμασία τους για τον αγώνα με τον «Δικέφαλο».

Αναλυτικά η ενημέρωση του ποδοσφαιρικού τμήματος:

"Οι ποδοσφαιριστές του ΑΡΗ προπονήθηκαν το πρωί στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο ενόψει του αγώνα με τον Π.Α.Ο.Κ. στο Κλεάνθης Βικελίδης (03/12, 21:30), στο πλαίσιο της 4ης Αγωνιστικής της League Phase του «Κυπέλλου Ελλάδας Betsson».

Και στο πρόγραμμα της Δευτέρας οι ποδοσφαιριστές της ομάδας μας χωρίστηκαν σε δύο γκρουπ. Ασκήσεις ενεργοποίησης και rondo game για το πρώτο, ασκήσεις ενεργοποίησης και παιχνίδια διατήρησης μπάλας για το δεύτερο γκρουπ.

Οι Τάσος Δώνης και Τίνο Καντεβέρε έκαναν ατομικό, ενώ οι Μιγκέλ Αλφαρέλα και Νοά Σούντμπεργκ συνεχίζουν το πρόγραμμα θεραπείας.

Αύριο, Τρίτη, με την προπόνηση που είναι προγραμματισμένη για το πρωί στο «Δασυγένειο» ολοκληρώνεται η προετοιμασία της ομάδας μας για το μεθαυριανό ντέρμπι."