Παναθηναϊκός: Ξεκίνησε ατομικό ο Λαφόν

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε την προετοιμασία του για την αναμέτρηση της Τετάρτης με την Κηφισιά, με τον Ράφα Μπενίτεθ να βλέπει τον Λαφόν να ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα.

Οι «πράσινοι» επέστρεψαν στις προπονήσεις μετά την ήττα από την ΑΕΚ, με όσους ήταν βασικοί χτες στην Λεωφόρο να κάνουν αποθεραπεία.

Ο Ράφα Μπενίτεθ ξεκίνησε δουλειά για τον αγώνα της Τετάρτης με την Κηφισιά, στη Λεωφόρο, ενώ την ίδια στιγμή ο Ισπανός τεχνικός είδε τον Αλμπάν Λαφόν να ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα ενώ οι Πελίστρι και Σάντσες συνέχισαν το δικό τους και ο Κυριακόπουλος ακολούθησε ξανά θεραπεία.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ:

«Με πρωινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» ξεκίνησε η νέα εβδομάδα στον Παναθηναϊκό. Οι Πράσινοι χωρίστηκαν σε δύο γκρουπ. Όσοι έπαιξαν βασικοί στον αγώνα με την ΑΕΚ, έκαναν αποθεραπεία. Οι υπόλοιποι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με rondo και ολοκλήρωσαν με παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο.

Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν οι Πελίστρι, Λαφόν, Σάντσες, ενώ θεραπεία έκανε ο Κυριακόπουλος».