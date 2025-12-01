Τσιάρτας: «Η Σεβίλλη με τίμησε 4 φορές, η ΑΕΚ καμία, αλλά θα της είμαι πάντα ευγνώμων»

Οnsports Τeam

Ο Βασίλης Τσιάρτας έκανε διευκρινιστική δήλωση μέσω social media μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσαν όσα είπε προ ημερών σε συνέντευξη στην AS, όταν έβγαλε πικρία απέναντι στην ΑΕΚ επειδή δεν έχει τιμηθεί στα χρόνια που ακολούθησαν μετά το τέλος της καριέρας του.

Ο άλλοτε παίκτης της ΑΕΚ και της Σεβίλλης είπε:

«Χωρίς αμφιβολία, κι έχουν περάσει ήδη 25 χρόνια από τότε που έφυγα. Έπαιξα σχεδόν οκτώ σεζόν στην ΑΕΚ σε δύο θητείες, κατέκτησα τίτλους και αγωνίστηκα στην Ευρώπη, αλλά το κλαμπ δεν φέρθηκε πολύ καλά σε μένα. Η Σεβίλλη είναι ένας εντελώς διαφορετικός κόσμος. Ήταν τέσσερα δύσκολα χρόνια, δύο μάλιστα στη Β΄ κατηγορία, κι όμως ο κόσμος συνεχίζει να με θυμάται και να με τιμά. Νιώθω πολύ ευγνώμων» και πρόσθεσε: «Έχω πει και σε άλλες μου συνεντεύξεις ότι κάποιοι συγκεκριμένοι δεν μου φέρθηκαν καλά στην ΑΕΚ. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν αναγνωρίζω και δεν εκτιμώ την αγάπη των υγιών φιλάθλων της ΑΕΚ ούτε και παραγνωρίζω ότι στην ΑΕΚ ανδρώθηκα ποδοσφαιρικά και θα της είμαι πάντα ευγνώμων. Αυτά για να μην υπάρχουν λάθος εντυπώσεις και παρεξηγήσεις. Η Σεβίλλη με έχει τιμήσει μέχρι σήμερα (η διοίκηση) τέσσερις φορές. Η ΑΕΚ καμία και μιλάω για από τότε που σταμάτησα το ποδόσφαιρο (2007)».