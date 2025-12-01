Ομάδες

Παναθηναϊκός – ΑΕΚ: Η όμορφη κίνηση του Ρότα, έδωσε τη φανέλα του σε μικρό φίλο του «τριφυλλιού»
INTIME SPORTS
Onsports Team 01 Δεκεμβρίου 2025, 14:30
SUPER LEAGUE / ΑΕΚ / Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός – ΑΕΚ: Η όμορφη κίνηση του Ρότα, έδωσε τη φανέλα του σε μικρό φίλο του «τριφυλλιού»

Σε μια πολύ όμορφη κίνηση προχώρησε ο Λάζαρος Ρότα, μετά το τέλος του αθηναϊκού ντέρμπι, Παναθηναϊκός – ΑΕΚ, για τη 12η αγωνιστική της Super League.

Ο διεθνής αμυντικός είχε μια πολύ ωραία στιγμή με έναν μικρό φίλο του Παναθηναϊκού.

Ο μικρός φίλος του «τριφυλλιού» περίμενε έξω από τα αποδυτήρια τον Ρότα και μόλις ο ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ βγήκε έξω του ζήτησε τη φανέλα του.

Ο 28χρονος παίκτης άνοιξε τη βαλίτσα του κι έδωσε μια φανέλα στον πιτσιρικά, ο οποίος του έδειξε στο κινητό του μια φωτογραφία που είχαν βγει μαζί παλιότερα.

Μια πολύ όμορφη στιγμή που δείχνει πως πραγματικά πρέπει να είναι το ποδόσφαιρο:

Παναθηναϊκός – ΑΕΚ: Η όμορφη κίνηση του Ρότα, έδωσε τη φανέλα του σε μικρό φίλο του «τριφυλλιού»



