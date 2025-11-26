Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης: Η ώρα και τα κανάλια του αγώνα

X / Olympiacos FC

Για την τρίτη του εντός έδρας αναμέτρηση στη League Phase του Champions League ετοιμάζεται ο Ολυμπιακός, αναζητώντας την πρώτη του νίκη στη φετινή κορυφαία σκηνή του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Στα δύο προηγούμενα ματς στο «σπίτι» τους, οι «ερυθρόλευκο» είχαν παραχωρήσει ισοπαλίες σε Πάφο (0-0) και Αϊντχόφεν (1-1), με αποτέλεσμα να έχουν συγκεντρώσει μόλις δύο βαθμούς στην ενιαία βαθμολογία. Στις εκτός έδρας αναμετρήσεις τους στο Λονδίνο και τη Βαρκελώνη, οι Πειραιώτες γνώρισαν ήττες από Άρσεναλ (2-0) και Μπαρτσελόνα (6-1), χωρίς να καταφέρουν να πάρουν κάτι θετικό.

Η ομάδα του Πειραιά βρίσκεται πλέον με την… πλάτη στον τοίχο όσον αφορά την προσπάθεια πρόκρισης στην επόμενη φάση, αυτή των νοκ άουτ και στο μεγάλο παιχνίδι με τη Ρεάλ Μαδρίτης «καίγεται» για βαθμό ή βαθμούς. Το έργο των «ερυθρόλευκων» μόνο εύκολο δεν θα είναι, καθώς απέναντί τους θα βρουν την κορυφαία ομάδα της Ευρώπης, με την «Βασίλισσα» να μετράει 15 τρόπαια Champions League, τη στιγμή που η δεύτερη στην κατάταξη ομάδα, η Μίλαν, έχει μόλις 7.

Στη φετινή σεζόν, η Ρεάλ Μαδρίτης φιγουράρει στην κορυφή της LaLiga και πριν τις αναμετρήσεις της Τρίτης (25/11) βρισκόταν στην πρώτη οκτάδα της ενιαίας βαθμολογίας του Champions League. Πάντως, οι «μερέγχες» αντιμετωπίζουν κρίση αποτελεσμάτων, καθώς προέρχονται από τρία ανεπιτυχή ματς, δύο ισοπαλίες στο ισπανικό πρωτάθλημα με Ράγιο Βαγεκάνο και Εϊμπάρ και μία ήττα από τη Λίβερπουλ στην Ευρώπη. Οι Πειραιώτες καλούνται να αξιοποιήσουν κάθε ευκαιρία και να δείξουν αντίδραση απέναντι σε έναν από τους μεγαλύτερους συλλόγους της Ευρώπης.

Η σέντρα στην αναμέτρηση Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης έχει προγραμματιστεί να γίνει το βράδυ της Τετάρτης (26/11) στις 22:00. Το παιχνίδι θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Cosmote Sport 2HD και το MEGA.