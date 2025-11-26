Ομάδες

Champions League: Το «Γ. Καραϊσκάκης» βάζει τα… καλά του για το Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης
Γιώργος Κυριακόπουλος Γιώργος Κυριακόπουλος 26 Νοεμβρίου 2025, 12:29
CHAMPIONS LEAGUE / Ολυμπιακός / Ρεάλ Μαδρίτης

Champions League: Το «Γ. Καραϊσκάκης» βάζει τα… καλά του για το Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης

Πυρετώδεις είναι οι εργασίες που γίνονται στο «Γ. Καραϊσκάκης» προκειμένου το βράδυ της Τετάρτης (26/11) να υποδεχθεί το Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης.

Έντονο είναι το ενδιαφέρον που παρουσιάζει η αναμέτρηση Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης για τους Πρωταθλητές και Κυπελλούχους Ελλάδας. Οι «ερυθρόλευκοι» επιστρέφουν στις υποχρεώσεις τους στην κεντρική «σκηνή» του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου και το βράδυ της Τετάρτης (26/11) στις 22:00 θα φιλοξενήσουν στο «κάστρο» τους την «Βασίλισσα» της Ευρώπης.

Όπως είναι εύκολα αντιληπτό, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο φαληρικό γήπεδο, το οποίο φοράει τα… καλά του και ετοιμάζεται για να υποδεχθεί μία μεγάλη «μάχη» για τους Πειραιώτες. Μάλιστα, η «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ δημοσιοποίησε ένα βίντεο, που δείχνει τις εργασίες που έχουν ξεκινήσει ούτως ώστε να είναι όλα έτοιμα.

Στο βίντεο εμφανίζονται άνθρωποι από τους οργανωμένους οπαδούς να τοποθετούν τα χαρτάκια για το κορεό που αναμένεται να κάνει την εμφάνισή του κατά την είσοδο των παικτών των δύο ομάδων, ενώ οι ιθύνοντες του γηπέδου προσέχουν όλες τις λεπτομέρειες πριν από την είσοδο των ποδοσφαιριστών και την εκκίνηση της «μάχης» στην «αρένα» του Ολυμπιακού.


