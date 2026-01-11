Greek Basketball League: Κόντρα στο Περιστέρι ο Παναθηναϊκός AKTOR - Με Καρδίτσα ο Ολυμπιακός

Eurokinissi Sports

Οnsports Τeam

Η 14η αγωνιστική της Stoiximan Greek Basketball League ολοκληρώνεται την Κυριακή (11/01) με τέσσερις αναμετρήσεις, με το ενδιαφέρον να στρέφεται κυρίως στο ματς του Παναθηναϊκού AKTOR απέναντι στο Περιστέρι Betsson.

Το πρόγραμμα της ημέρας ανοίγει στις 13:00 με δύο αγώνες. Η ΑΕΚ θα υποδεχθεί τη Μύκονο Betsson σε αναμέτρηση κεκλεισμένων των θυρών, με τον αγώνα να μεταδίδεται από το ΕΡΤ Sports 1. Την ίδια ώρα, η Καρδίτσα φιλοξενεί τον Ολυμπιακό στο κλειστό «Γιάννης Μπουρούσης», σε παιχνίδι που θα προβληθεί από την ΕΡΤ2 Σπορ.

Το κύριο παιχνίδι της Κυριακής διεξάγεται στις 16:00, όταν ο Παναθηναϊκός AKTOR θα αντιμετωπίσει το Περιστέρι Betsson στο «Telekom Center Athens». Οι «πράσινοι» θέλουν να συνεχίσουν τις θετικές εμφανίσεις τους και να επιβεβαιώσουν τον ρόλο του φαβορί μπροστά στο κοινό τους, ενώ το Περιστέρι ταξιδεύει με στόχο να παρουσιαστεί ανταγωνιστικό και να διεκδικήσει ό,τι καλύτερο μπορεί απέναντι σε έναν ισχυρό αντίπαλο. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ2 Σπορ.

Η αυλαία της 14ης αγωνιστικής πέφτει με το παιχνίδι στο «Κ. Γ. Αμαρουσίου», όπου το Μαρούσι θα κοντραριστεί με τον Προμηθέα Πάτρας, με τηλεοπτική κάλυψη από το ΕΡΤ Sports 1.

Συνοπτικά, το πρόγραμμα της ημέρας:

13:00 ΑΕΚ - Μύκονος Betsson (ΕΡΤ Sport 1)

13:00 Καρδίτσα - Ολυμπιακός (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)

16:00 Παναθηναϊκός AKTOR - Περιστέρι Betsson (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)

16:00 Μαρούσι - Προμηθέας Πάτρας (ΕΡΤ Sport 1)