Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Greek Basketball League: Κόντρα στο Περιστέρι ο Παναθηναϊκός AKTOR - Με Καρδίτσα ο Ολυμπιακός
Eurokinissi Sports
Οnsports Τeam 11 Ιανουαρίου 2026, 09:56
BASKET LEAGUE / ΑΕΚ / Μαρούσι / Μύκονος / Ολυμπιακός / Παναθηναϊκός / Περιστέρι / Προμηθέας Πατρών / ΣΠΑ Καρδίτσας

Greek Basketball League: Κόντρα στο Περιστέρι ο Παναθηναϊκός AKTOR - Με Καρδίτσα ο Ολυμπιακός

Η 14η αγωνιστική της Stoiximan Greek Basketball League ολοκληρώνεται την Κυριακή (11/01) με τέσσερις αναμετρήσεις, με το ενδιαφέρον να στρέφεται κυρίως στο ματς του Παναθηναϊκού AKTOR απέναντι στο Περιστέρι Betsson.

Το πρόγραμμα της ημέρας ανοίγει στις 13:00 με δύο αγώνες. Η ΑΕΚ θα υποδεχθεί τη Μύκονο Betsson σε αναμέτρηση κεκλεισμένων των θυρών, με τον αγώνα να μεταδίδεται από το ΕΡΤ Sports 1. Την ίδια ώρα, η Καρδίτσα φιλοξενεί τον Ολυμπιακό στο κλειστό «Γιάννης Μπουρούσης», σε παιχνίδι που θα προβληθεί από την ΕΡΤ2 Σπορ.

Το κύριο παιχνίδι της Κυριακής διεξάγεται στις 16:00, όταν ο Παναθηναϊκός AKTOR θα αντιμετωπίσει το Περιστέρι Betsson στο «Telekom Center Athens». Οι «πράσινοι» θέλουν να συνεχίσουν τις θετικές εμφανίσεις τους και να επιβεβαιώσουν τον ρόλο του φαβορί μπροστά στο κοινό τους, ενώ το Περιστέρι ταξιδεύει με στόχο να παρουσιαστεί ανταγωνιστικό και να διεκδικήσει ό,τι καλύτερο μπορεί απέναντι σε έναν ισχυρό αντίπαλο. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ2 Σπορ.

Η αυλαία της 14ης αγωνιστικής πέφτει με το παιχνίδι στο «Κ. Γ. Αμαρουσίου», όπου το Μαρούσι θα κοντραριστεί με τον Προμηθέα Πάτρας, με τηλεοπτική κάλυψη από το ΕΡΤ Sports 1.

Συνοπτικά, το πρόγραμμα της ημέρας:

13:00 ΑΕΚ - Μύκονος Betsson (ΕΡΤ Sport 1)

13:00 Καρδίτσα - Ολυμπιακός (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)

16:00 Παναθηναϊκός AKTOR - Περιστέρι Betsson (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)

16:00 Μαρούσι - Προμηθέας Πάτρας (ΕΡΤ Sport 1)



Ροή ειδήσεων

NBA
NBA: «Άλωσαν» τη Βοστώνη οι Σπερς - Τα αποτελέσματα και τα highlights της βραδιάς
15 λεπτά πριν NBA: «Άλωσαν» τη Βοστώνη οι Σπερς - Τα αποτελέσματα και τα highlights της βραδιάς
SUPER LEAGUE
Μεταγραφές, Παναθηναϊκός: Συνεχίζει την πίεση για Αντίνιο - «Πληρώνει μέρος των φόρων»
22 λεπτά πριν Μεταγραφές, Παναθηναϊκός: Συνεχίζει την πίεση για Αντίνιο - «Πληρώνει μέρος των φόρων»
BASKET LEAGUE
Greek Basketball League: Κόντρα στο Περιστέρι ο Παναθηναϊκός AKTOR - Με Καρδίτσα ο Ολυμπιακός
38 λεπτά πριν Greek Basketball League: Κόντρα στο Περιστέρι ο Παναθηναϊκός AKTOR - Με Καρδίτσα ο Ολυμπιακός
STORIES
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (11/01) - Με Παναθηναϊκός AKTOR-Περιστέρι, Άρης-ΑΕΚ και ντέρμπι
1 ώρα πριν Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (11/01) - Με Παναθηναϊκός AKTOR-Περιστέρι, Άρης-ΑΕΚ και ντέρμπι
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved