Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (11/01) - «Μαγεία» και «Αέρας»

Eurokinissi Sports

Οnsports Τeam

Με το… δεξί ξεκίνησαν τις υποχρεώσεις τους στο 2026 στην Super League Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ, μια και αμφότεροι επικράτησαν στις εκτός έδρας αποστολές τους. Οι «ερυθρόλευκοι» με πρωταγωνιστή τον Μεντί Ταρέμι πέρασαν «Κόκκινος αέρας» από το Περιστέρι, 2-0 επί του Ατρόμητου.

Παράλληλα, το «διπλό» πήρε και ο «Δικέφαλος του Βορρά» στο Αγρίνιο με «Μαγεία Ντέλια», αφού ο Έλληνας μεσοεπιθετικός ήταν ο «μαέστρος» για την ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου, έχοντας και δύο τέρματα.