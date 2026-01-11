Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (11/01) - «Μαγεία» και «Αέρας»
Eurokinissi Sports
Οnsports Τeam 11 Ιανουαρίου 2026, 08:37
STORIES

Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (11/01) - «Μαγεία» και «Αέρας»

Διαβάστε τι γράφουν οι αθλητικές εφημερίδες της Κυριακής (11/01).

Με το… δεξί ξεκίνησαν τις υποχρεώσεις τους στο 2026 στην Super League Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ, μια και αμφότεροι επικράτησαν στις εκτός έδρας αποστολές τους. Οι «ερυθρόλευκοι» με πρωταγωνιστή τον Μεντί Ταρέμι πέρασαν «Κόκκινος αέρας» από το Περιστέρι, 2-0 επί του Ατρόμητου.

Παράλληλα, το «διπλό» πήρε και ο «Δικέφαλος του Βορρά» στο Αγρίνιο με «Μαγεία Ντέλια», αφού ο Έλληνας μεσοεπιθετικός ήταν ο «μαέστρος» για την ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου, έχοντας και δύο τέρματα.

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων



Ροή ειδήσεων

NBA
NBA: «Άλωσαν» τη Βοστώνη οι Σπερς - Τα αποτελέσματα και τα highlights της βραδιάς
17 λεπτά πριν NBA: «Άλωσαν» τη Βοστώνη οι Σπερς - Τα αποτελέσματα και τα highlights της βραδιάς
SUPER LEAGUE
Μεταγραφές, Παναθηναϊκός: Συνεχίζει την πίεση για Αντίνιο - «Πληρώνει μέρος των φόρων»
25 λεπτά πριν Μεταγραφές, Παναθηναϊκός: Συνεχίζει την πίεση για Αντίνιο - «Πληρώνει μέρος των φόρων»
BASKET LEAGUE
Greek Basketball League: Κόντρα στο Περιστέρι ο Παναθηναϊκός AKTOR - Με Καρδίτσα ο Ολυμπιακός
40 λεπτά πριν Greek Basketball League: Κόντρα στο Περιστέρι ο Παναθηναϊκός AKTOR - Με Καρδίτσα ο Ολυμπιακός
STORIES
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (11/01) - Με Παναθηναϊκός AKTOR-Περιστέρι, Άρης-ΑΕΚ και ντέρμπι
1 ώρα πριν Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (11/01) - Με Παναθηναϊκός AKTOR-Περιστέρι, Άρης-ΑΕΚ και ντέρμπι
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved