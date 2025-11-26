Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης: Στη «μάχη» και οι Νέοι κόντρα στη «Βασίλισσα» και τον γιο του Μαρσέλο!

Eurokinissi

Η ομάδα Νέων του Ολυμπιακού βρίσκεται για μία ακόμη φορά φέτος μπροστά σε μια σπουδαία πρόκληση, αποτέλεσμα της παρουσίας της στη League Phase του Youth League, της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης σε επίπεδο ακαδημιών.

Το απόγευμα της Τετάρτης (26/11) στις 17:00, οι Πρωταθλητές Ελλάδας υποδέχονται στο Αθλητικό Κέντρο του Ρέντη τη Ρεάλ Μαδρίτης, μία από τις πιο φημισμένες Ακαδημίες παγκοσμίως, την αποκαλούμενη «Φάμπρικα» της «Βασίλισσας».

Το σύνολο του Γιώργου Σίμου φιλοξενεί τους «μερέγχες» για την 5η αγωνιστική της League Phase, γνωρίζοντας πως απέναντί του έχει μία από τις δύο ομάδες που έχουν διατηρήσει το απόλυτο μέχρι στιγμής, μαζί με την Κλαμπ Μπριζ. Οι «ερυθρόλευκοι» προέρχονται από το εντός έδρας 2-2 με την Αϊντχόφεν, σε έναν αγώνα όπου παρότι βρέθηκαν πίσω στο σκορ 2-0, έβγαλαν αντίδραση και έφτασαν στην ισοφάριση με τα τέρματα των Τουφάκη και Κολοκοτρώνη, ενώ ενδιάμεσα έχασαν και πέναλτι με τον Λιατσικούρα, χάνοντας την ευκαιρία για την πλήρη ανατροπή.

Μετά από δύο νίκες επί της Πάφου και της Άρσεναλ, την ισοπαλία με την Αϊντχόφεν και την ήττα από την Μπαρτσελόνα, ο Ολυμπιακός έχει συγκεντρώσει 7 βαθμούς και αναζητά ένα θετικό αποτέλεσμα απέναντι στη Ρεάλ για να διατηρηθεί σε τροχιά πρόκρισης, που αποτελεί και τον μεγάλο στόχο της ομάδας. Η αποστολή, που ανακοινώθηκε μετά την ολοκλήρωση της προετοιμασίας, αποτελείται από τους: Γεωργακόπουλο, Νικολαΐδη, Χριστοδουλόπουλο, Σιώζιο, Μίλισιτς, Θεοδωρίδη, Αβραμούλη, Καρκατσάλη, Τουφάκη, Αλαφάκη, Κότσαλο, Σουλανιάκου, Φίλη, Χάμζα, Καλαϊντζίδη, Ρολάκη, Βασιλακόπουλο, Τρικαλιώτη, Κορτές, Κολοκοτρώνη, Λιατσικούρα, Τζαμαλή και Φράγκο.

Μ’ ένα γνώριμο πρόσωπο ταξίδεψε στην Ελλάδα η Ακαδημία της Ρεάλ, καθώς στην αποστολή των Ισπανών βρίσκεται ο Ένζο Άλβες, ο μεγαλύτερος γιος του Μαρσέλο, ο οποίος προέρχεται από τη «Φάμπρικα» και έχει ήδη αναδειχθεί διεθνής με την Ισπανία. Μάλιστα, στην Αθήνα βρίσκεται και ο Μαρσέλο, ο οποίος τίμησε τη φανέλα του Ολυμπιακού τη σεζόν 2022-’23. Η αποστολή της Ρεάλ αποτελείται από τους: Άλβαρο, Πόνσε, Αγουάδο, Ρίβας, Λίμπερτο, Σέκο, Αριέλ, Μένα, Λεθκάνο, Ντίεθ, Ντουράν, Γκαλασί, Ντιέγκο, Γκασκόν, Βαλέρο, Λακόστα, Γιακόμπο, Μπασόρο, Αλβόνσο και Ένζο Άλβες.

Διαιτητής της αναμέτρησης θα είναι ο Ολλανδός Μαρκ Νάχτεχααλ με βοηθούς τους συμπατριώτες του Ντιόν Φίκερτ και Μουράτ Κουτσουκέρμπιρ, ενώ τέταρτος έχει οριστεί ο Γιώργος Κόκκινος.

Το παιχνίδι Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης για το Youth League έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει το απόγευμα της Τετάρτης (26/11) στις 17:00. Το ματς θα καλυφθεί τηλεοπτικά από το Cosmote Sport 2HD.