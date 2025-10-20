Ομάδες

Champions League, Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός: Χωρίς Ροντινέι στη Βαρκελώνη
Εκτός έμεινε και πάλι ο Βραζιλιάνος μπακ - Eurokinissi Sports
Γιώργος Κυριακόπουλος Γιώργος Κυριακόπουλος 20 Οκτωβρίου 2025, 09:42
CHAMPIONS LEAGUE / Ολυμπιακός

Champions League, Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός: Χωρίς Ροντινέι στη Βαρκελώνη

Εκτός πλάνων του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για τον αγώνα με την Μπαρτσελόνα έμεινε ο Ροντινέι, εν αντιθέσει με τους Στρεφέτσα και Ταρέμι που επιστρέφουν στην αποστολή του Ολυμπιακού.

Την αποστολή που θα ταξιδέψει στην Ισπανία και την πρωτεύουσα της Καταλωνίας ενόψει του αγώνα της Τρίτης (21/10) με την Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Ο κόουτς του Ολυμπιακού δεν μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες του Ροντινέι.

Ο Βραζιλιάνος μπακ δεν έχει καταφέρει να ξεπεράσει το πρόβλημα που τον ταλαιπωρούσε τις προηγούμενες ημέρες, με αποτέλεσμα να μένει εκτός για ένα ακόμα παιχνίδι. Αντίθετα, οι Μεχντί Ταρέμι και Γκάμπριελ Στρεφέτσα υπολογίζονται κανονικά.

Αμφότεροι είχαν λείψει από το ματς του Σαββάτου (18/10) με την ΑΕΛ Novibet στην Λάρισα, ωστόσο, θα δώσουν κανονικά το «παρών» στον αγώνα της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.

Συγκεκριμένα, στην αποστολή του Ολυμπιακού μετέχουν οι: Πασχαλάκης, Κουράκλης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Μάρτινς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Έσε, Ποντένσε, Πνευμονίδης, Μουζακίτης, Ελ Κααμπί, Γιάρεμτσουκ, Ταρέμι.


