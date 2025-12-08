Ραζβάν Λουτσέσκου: Προπονητής της χρονιάς στη Ρουμανία - Παρέλαβε συγκινημένος το βραβείο (vid)

Onsports Team

Το Super Gala Fanatik έφτασε στην έκδοση του 2025 και οι πιο σημαντικές προσωπικότητες του ρουμανικού αθλητισμού ανταμείβονται με ειδικά βραβεία αφιερωμένα στο πάθος, την αριστεία και τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους.

Ο Ράζβαν Λουτσέσκου ήταν εξαιρετικά συγκινημένος όταν παρέλαβε το βραβείο του, ειδικά αφού είδε το μοντάζ που έκανε το FANATIK με σημαντικές στιγμές από τη ζωή και την καριέρα του.

«Πρώτα απ 'όλα, σας ευχαριστώ για αυτή την ξεχωριστή βραδιά, για αυτές τις συγκινητικές στιγμές. Δεν είναι εύκολο να ανασκοπήσεις μια ζωή σαν κι αυτή, μερικές υπέροχες καταστάσεις, μερικές εξαιρετικές στιγμές, σε λίγα δευτερόλεπτα» δήλωσε αρχικά και πρόσθεσε:

«Σας ευχαριστώ που επιμείνατε να έρθω, γιατί βρήκα εδώ, με μεγάλη χαρά, ανθρώπους που ήταν παρόντες στις εμπειρίες μου στο παρελθόν. Βλέπω ξανά τον κ. Κόπος, τον οποίο χαιρετώ με αγάπη και ευγνωμοσύνη. Είναι οι γονείς μου και το αγόρι μου, ο Ματέι, σας αγαπώ, είναι η πρώτη φορά που βρισκόμαστε σε μια τέτοια κατάσταση μαζί. Αυτό το βραβείο είναι ένα ατομικό βραβείο που προσφέρει η Χόρια, αλλά στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχουν ατομικά βραβεία.

Είναι ένα ομαδικό βραβείο, είναι ένα ομαδικό βραβείο, είναι το βραβείο του ΠΑΟΚ, για όλα όσα σημαίνει το έργο αυτής της ομάδας, όχι φέτος, αλλά όλα αυτά τα χρόνια. Πρέπει να ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου την οικογένεια Σαββίδη, τον Ιβάν, τον Γιώργο, τον Νίκο, που μου έδωσαν την ευκαιρία να εργαστώ σε αυτό το επίπεδο και που με στήριξαν.

Ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου τους παίκτες που είχα και έχω. Χάρη στη δουλειά τους, τη θυσία τους, τη διαθεσιμότητά τους, πετύχαμε φανταστικές στιγμές σε μια πόλη που ζει πολύ έντονα συναισθηματικά. Ευχαριστώ όλους όσους είναι στον ΠΑΟΚ, δίπλα μας, μέρα με τη μέρα, ευχαριστώ τους απίστευτους οπαδούς που έχει ο ΠΑΟΚ και, τέλος, πρέπει να ευχαριστήσω τους συναδέλφους μου από το τεχνικό επιτελείο, με τους οποίους πετύχαμε αυτές τις εξαιρετικές στιγμές » κατέληξε ο Ράζβαν Λουτσέσκου στο SUPER GALA FANATIK 2025.