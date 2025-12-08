Ομάδες

AEK: Ζημιά με Γκατσίνοβιτς - Η διάγνωση για τον τραυματισμό του
Onsports Team 08 Δεκεμβρίου 2025, 20:51
SUPER LEAGUE / ΑΕΚ

AEK: Ζημιά με Γκατσίνοβιτς - Η διάγνωση για τον τραυματισμό του

Ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς υπέστη βαρύ διάστρεμμα και μερική ρήξη συνδέσμων.

Η ΑΕΚ πήρε σημαντική νίκη με 4-1 κόντρα στον Ατρόμητο, όμως ο τραυματισμός του Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς την επισκίασε, καθώς θα τεθεί εκτός δράσης για ένα σημαντικό διάστημα λόγω τραυματισμού.

Ο διεθνής Σέρβος στην προσπάθειά του να προλάβει την μπάλα από το να βγει άουτ, πάτησε άτσαλα και γύρισε μόνος του τον αστράγαλό του, αποχώρησε στο 59′ υποβασταζόμενος, ενώ ο πόνος ήταν τόσο έντονος που χρειάστηκε να πάει στα αποδυτήρια πάνω σε φορείο.

Ο Γκατσίνοβιτς υποβλήθηκε τη Δευτέρα (08/12) σε εξετάσεις, επιβεβαιώνοντας τις πρώτες εκτιμήσεις που έκαναν λόγο για ένα βαρύ διάστρεμμα στην ποδοκνημική και μερική ρήξη συνδέσμων.

Όπως έγινε γνωστό δεν θα περάσει την πόρτα του χειρουργείου, αλλά θα πάει με συντηρητική αγωγή και θα αξιολογείται προοδευτικά.



