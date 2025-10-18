ΑΕΛ Novibet - Ολυμπιακός 0-2: Βόλτα… στον Κάμπο με Ελ Κααμπί

Στις νίκες επέστρεψε ο Ολυμπιακός στη Super League επικρατώντας 2-0 της ΑΕΛ Novibet στην Λάρισα, με πρωταγωνιστή τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί που σκόραρε και τα δύο τέρματα των Πειραιωτών.

Με τον καλύτερο τρόπο επέστρεψε στη… δράση ο Ολυμπιακός, καθώς επιβλήθηκε 2-0 της ΑΕΛ Novibet στην αναμέτρηση που άνοιξε την αυλαία της 7ης αγωνιστικής της Super League. Οι Πειραιώτες, μετά την ήττα στο ντέρμπι από τον ΠΑΟΚ και λίγες μέρες πριν από τη «μάχη» με την Μπαρτσελόνα στη Βαρκελώνη, εμφανίστηκαν σοβαροί, κυρίως στο πρώτο μέρος και πήραν το «τρίποντο».

Έτσι, οι Πειραιώτες πέρασαν με επιβλητικό τρόπο από τη Λάρισα, στο ντεμπούτο του Στέλιου Μαλεζά στον πάγκο των «βυσσινί», και έφτασαν την ΑΕΚ στους 16 βαθμούς, εν αναμονή του ντέρμπι της Κυριακής (19/10) μεταξύ της Ένωσης και του ΠΑΟΚ. Αντίθετα, η ομάδα της Λάρισας παρέμεινε καθηλωμένη στους 4 βαθμούς.

Η εξέλιξη του αγώνα

Οι «ερυθρόλευκοι» μπήκαν με το πόδι στο… γκάζι και κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ πριν καλά-καλά συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό. Ο Ελ Κααμπί με έξοχο τακουνάκι πέτυχε ένα εντυπωσιακό γκολ από τα... αποδυτήρια, βάζοντας τις βάσεις για τη νίκη της ομάδας του.

Ο Μαροκινός επιθετικός συνέχισε να απειλεί διαρκώς την άμυνα της ΑΕΛ, χάνοντας τρεις μεγάλες ευκαιρίες στο 10’, το 11’ και το 38’, με τους φιλοξενούμενους να κυριαρχούν πλήρως στο πρώτο ημίχρονο.

Το δεύτερο γκολ ήρθε λίγο πριν την ανάπαυλα, στο 44ο λεπτό, ύστερα από χρήση VAR. Ο διαιτητής Τσακαλίδης καταλόγισε πέναλτι για χέρι του Κοβάτσεβιτς μετά από σουτ του Μάνσα, και ο Ελ Κααμπί ευστόχησε από τα 11 βήματα για το 2-0.

Με αυτό το τέρμα, ο Ελ Κααμπί έφτασε τα 65 γκολ σε 104 συμμετοχές με τη φανέλα του Ολυμπιακού, «πιάνοντας» τον Βασίλη Καραπιάλη στην 11η θέση των κορυφαίων σκόρερ όλων των εποχών της πειραϊκής ομάδας.

Ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να πετύχει και τρίτο γκολ στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, με τον Μαροκινό να δοκιμάζει ξανά στο 45’+1 και τον Ποντένσε να αγγίζει το γκολ στο 45’+3, αλλά ο Μελίσσας και το δοκάρι αντίστοιχα κράτησαν το σκορ στο 2-0.

Στο δεύτερο μέρος, ο ρυθμός έπεσε αισθητά. Η μοναδική καλή στιγμή για την ΑΕΛ ήταν ένα μακρινό σουτ του Στάικου στο 64’, το οποίο απέκρουσε εντυπωσιακά ο Τζολάκης. Λίγο αργότερα, στο 73ο λεπτό, ο διαιτητής ανακάλεσε πέναλτι που είχε καταλογίσει υπέρ της ΑΕΛ για μαρκάρισμα στον Μούργο, καθώς το on field review έδειξε πως ο Ονιεμαέτσι είχε βρει πρώτα την μπάλα.

Το παιχνίδι κύλησε χωρίς ιδιαίτερες συγκινήσεις μέχρι το φινάλε, με τον Ολυμπιακό να διαχειρίζεται το προβάδισμά του και τον Μεντιλίμπαρ να ολοκληρώνει γρήγορα τις αλλαγές του, ελέγχοντας πλήρως τον ρυθμό.

Διαιτητής: Αλέξανδρος Τσακαλίδης

Κίτρινες: Κοβάτσεβιτς, Τσάκλα, Ουατάρα - Σιπιόνι

ΑΕΛ (Στέλιος Μαλεζάς): Μελίσσας, Δεληγιαννίδης (21΄ Παπαγεωργίου), Τσάκλα, Μπαγκαλιάνης, Κοβάτσεβιτς (46΄ Ουατάρα), Στάικος, Πέρες, Χατζηστραβός (72΄ Αντράντα), Μούργος, Πασάς (57΄ Γκαράτε), Ουάρντα (57΄ Τούπτα).

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Μάνσα, Ορτέγκα (58΄ Ονιεμαέτσι), Σιπιόνι (65΄ Μουζακίτης), Έσε, Γιαζιτζί (58΄ Καμπελά), Τσικίνιο (72΄ Νασιμέντο), Ποντένσε, Ελ Κααμπί (72΄ Γιάρεμτσουκ).