Champions League: Ο Σνάιντερ «σφυρίζει» στο Μπαρτσελόνα-Ολυμπιακός
Onsports Team 20 Οκτωβρίου 2025, 08:33
CHAMPIONS LEAGUE

Champions League: Ο Σνάιντερ «σφυρίζει» στο Μπαρτσελόνα-Ολυμπιακός

Ο Ουρς Σνάιντερ ορίστηκε από την UEFA να διευθύνει την αναμέτρηση της Μπαρτσελόνα με τον Ολυμπιακό στη Βαρκελώνη, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής για τη league phase του Champions League.

Ο Ελβετός ρέφερι θα έχει βοηθούς τους συμπατριώτες του, Μάρκο και Μπένγιαμιν Τσίρχερ, ενώ τέταρτος διαιτητής θα είναι ο -επίσης Ελβετός- Λούκας Φέντριχ. Καθήκοντα Video Assistant Referee θα έχει ο Ελβετός Φεντάγι Σαν, ενώ Assistant Video Assistant Referee ορίστηκε ο Κροάτης Ιβάν Μπέμπεκ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Σνάιντερ έχει «σφυρίξει» και στο παρελθόν αγώνα του Ολυμπιακού και συγκεκριμένα την αναμέτρηση πρωταθλήματος της 9ης Φεβρουαρίου 2020 με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι (0-1). Επίσης, έχει διευθύνει την περυσινή (24/10/2024) αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τη Βικτόρια Πλζεν στην Τούμπα για το Europa League (2-2) και τον εφετινό αγώνα ρεβάνς της ΑΕΚ με τη Χάποελ Μπερ Σεβά στην Ουγγαρία (0-0) για τον Β΄ προκριματικό γύρο του Conference League.

Ο Ελβετός ρέφερι έχει διαιτητεύσει και δύο παιχνίδια της εθνικής ανδρών, το νικηφόρο (2-1) φιλικό με την Ονδούρα στην Τούμπα (28/3/2021) και την αναμέτρηση με τη Φινλανδία στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» (7/9/2024) για τη League B του Nations League (3-0).



