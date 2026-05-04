Το ποτήρι είναι… μισογεμάτο για την ΑΕΚ

Το ερώτημα που εύλογα μπορεί να κάνει κάποιος μετά τη «λευκή» ισοπαλία στο «Απ. Νικολαΐδης» είναι αν το ποτήρι είναι μισοάδειο ή μισογεμάτο για την «Ένωση».

Η απάντηση έχω την αίσθηση είναι ξεκάθαρη, έστω κι αν υπάρχει κι ένας σημαντικός αστερίσκος μετά την εικόνα που είχαν οι ποδοσφαιριστές του Νίκολιτς στη Λεωφόρο.

Το ποτήρι σαφώς κι είναι μισογεμάτο για την ΑΕΚ, η οποία δεδομένα έχασε μια μεγάλη ευκαιρία, αλλά από την άλλη αύξησε κι άλλο τη διαφορά από τους διώκτες της κι ενώ απομένουν τρεις αγώνες για το φινάλε. Μολονότι η διακοπή επηρέασε τους «κιτρινόμαυρους», ο Νίκολιτς προετοίμασε σωστά την ομάδα και την παρουσίασε, όπως έπρεπε στο αθηναϊκό ντέρμπι.

Η ΑΕΚ κυριάρχησε στο πρώτο 20λεπτο και δεν απειλήθηκε από τους «πράσινους». Εκεί που τα «χάλασε» ήταν όταν απέκτησε αριθμητική υπεροχή… Οι παίκτες δεν μπόρεσαν να διαχειριστούν το πλεονέκτημα που απέκτησαν, τουναντίον τους γέμισε με άγχος, βλέποντας μπροστά τους μια μεγάλη ευκαιρία με δεδομένο και το αποτέλεσμα στο ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός.

Οι αλλαγές δεν βοήθησαν (βλ. Γιόβιτς, Ελίασον), αλλά οι κινήσεις του Σέρβου είχαν λογική, καθώς ο Ζίνι δύσκολα θα έβρισκε χώρους στην «κλειστή» άμυνα του Παναθηναϊκού, ενώ ο Σουηδός θα έδινε πλάτος στο παιχνίδι της ομάδας. Ο πρώτος, όμως, είναι εμφανώς εκτός ρυθμού, ενώ ο δεύτερος φαίνεται να μην έχει και διάθεση.

Παρ’ όλα αυτά η ΑΕΚ είχε τις ευκαιρίες για να πάρει το ματς, ωστόσο ο Βάργκα δεν μπόρεσε να τελειώσει φάσεις που για την κλάση του θα έπρεπε να το κάνει. Υπήρχε, βέβαια, κι ο Λαφόν, ο οποίος έκανε ίσως το καλύτερο του παιχνίδι με το «τριφύλλι». Από την άλλη, θα μπορούσε ακόμα και να είχε χάσει το παιχνίδι, αν δεν υπήρχε ο Στρακόσα ή αν ο Μπακασέτας στις καθυστερήσεις πλάσαρε καλύτερα.

Όλα αυτά δεν είναι παράδοξα, γιατί πολύ απλά στα playoffs υπάρχουν μόνο ντέρμπι. Ο Παναθηναϊκός έπαιξε σαν… Παναθηναϊκός κι ειδικά από τη στιγμή που έμεινε με παίκτη λιγότερο έβαλε δύσκολα στην «Ένωση».

Εν κατακλείδι, όσο κι αν το λαχταρούσε ο κόσμος της ΑΕΚ να «καθαρίσει» εν πολλοίς το πρωτάθλημα από τόσο νωρίς, τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Με δύο νίκες και μια ισοπαλία στο ξεκίνημα του μίνι πρωταθλήματος και χωρίς να έχει δεχθεί γκολ, όμως, το ποτήρι ΔΕΝ γίνεται να είναι μισοάδειο.

Στο παραπάνω προσθέστε και το γεγονός ότι η ΑΕΚ μπήκε, ούσα στο +2 στα playoffs και τώρα είναι στο +6, με τρεις αγώνες να απομένουν, με τους δύο στη Νέα Φιλαδέλφεια. Τα… κομπιούτερ κι οι αριθμοί, λοιπόν, λένε ότι τέσσερις βαθμοί είναι αρκετοί, ενώ μπορεί να τα καταφέρει ακόμα κι από την επόμενη αγωνιστική.

Τα παραπάνω, βέβαια, δεν πρέπει να της «χαλάσουν» το μυαλό, γιατί, πλέον, η πίεση και το άγχος στο ερχόμενο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό θα είναι ακόμα μεγαλύτερο. Μια αναμέτρηση που θα είναι εξίσου δύσκολη με αυτή της Λεωφόρου και την οποία θα πρέπει να διαχειριστούν καλύτερα στο πνευματικό κομμάτι οι «κιτρινόμαυροι».