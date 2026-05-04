Επαιξε για την ιστορία του, έδωσε απαντήσεις, αλλά ….καμία περηφάνια!

Ετσι, όπως τα έχουν καταφέρει στον Παναθηναϊκό τα play off είναι τα πιο αδιάφορα των τελευταίων ετών. Παίζουν μόνο για την ιστορία τους, την αξιοπρέπειά τους και για να δίνουν απαντήσεις σε διάφορους σεναριογράφους.

Με τον Ολυμπιακό στην Λεωφόρο η ομάδα δεν τα κατάφερε, διότι πλήρωσε το λάθος του Γεντβάι και την ανεξήγητη έξοδο του Τετέι από το γήπεδο. Αυτή την φορά δεν γινόταν να δεχθεί και δεύτερη ήττα μέσα στην Λεωφόρο. Η ανοησία έγινε πάλι. Από βιαστικό χτύπημα φάουλ ο Κοντούρης έχασε την μπάλα από πρέσινγκ, ο Ζίνι βγήκε μόνος και ο Ερνάντεθ τον ανέτρεψε και είδε την κόκκινη κάρτα στο 20. Ολοι τότε είπαν. Μία από τα ίδια, ότι έγινε με τον Ολυμπιακό θα γίνει. Δεν έγινε, όμως, διότι πρώτον το λάθος στοίχισε μία κόκκινη, αλλά δεν δέχθηκε η ομάδα το γκολ. Η μπάλα πήγε στο δοκάρι.

Και δεύτερον, διότι με 10 παίκτες ο Παναθηναϊκός και με τετράδα στην άμυνα ήταν καλύτερος από ότι με 11 στο πρώτο 15λεπτο. Φυσικά η ομάδα είχε σε σπουδαία βραδιά τον Λαφόν, που ήταν ανίκητος σε τέσσερις τουλάχιστον φάσεις και η πολύ καλή εμφάνιση των Ιγκασον, Πάλμερ, Καλάμπρια, Κυριακόπουλου βοήθησαν ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο η ομάδα να μην δεχθεί πολλές φάσεις.

Ο Τετέι στην επίθεση έπαιξε μόνος του την αντίπαλη άμυνα, αλλά με τον τρόπο που παίζει η ομάδα μοιάζει μόνος, διότι και ο Αντίνο και ο Ταμπόρδα δεν παίζουν κοντά του.

Παρόλα αυτά και παρότι η ομάδα έπαιζε με δέκα έβγαλε τέσσερις φάσεις για γκολ. Με τον Κυριακόπουλο, τον Τετέι, τον Τσέριν και τον Καλάμπρια και τον Μπακασέτα. Ο Παναθηναϊκός κατέθεσε ψυχή, έπαιξε ο ένας για τον άλλον, έπαιξε για την ιστορία του και παραλίγο να το πάρει και το παιχνίδι στο τέλος. Για το γεγονός, αυτό, δηλαδή ότι η ομάδα παίζοντας με παίκτη λιγότερο για 70 λεπτά είχε αξιοπρέπεια και απόψε στάθηκε δεν μπορούμε να έχουμε παράπονο.

Οι φίλοι του Ολυμπιακού, που είχαν βγάλει σενάρια και ήταν σίγουροι, ότι ο Παναθηναϊκός θα κάτσει να χάσει από την ΑΕΚ και οι φίλοι της ΑΕΚ, που έλεγαν ότι θα ρίξουν τέσσερα στον Παναθηναϊκό πήραν την απάντηση στο γήπεδο. Και οι μεν και οι δε. Τον Παναθηναϊκό θα τον σέβεστε…

Από την άλλη όμως, δεν μπορούμε να δεχθούμε, ότι πρέπει να είμαστε περήφανοι για αυτά, που κατάφεραν οι παίκτες την φετινή σεζόν, όπως δήλωσε ο Μπενίτεθ. Συγγνώμη κόουτς καμία περηφάνια δεν νιώθει κανείς οπαδός του Παναθηναϊκού, που έμεινε στο -16 από την κορυφή , ίδρωσε για να βγει Ευρώπη σαν τέταρτος και απόψε και μαθηματικά δεν μπορεί να διεκδικήσει την έξοδό του στο Europa. Δηλαδή κάπου ώπα. Για τον Παναθηναϊκό, μιλάμε, τον μεγαλύτερο σύλλογο της Ελλάδας.

*Ο Τούρκος διαιτητής τα έκανε πάλι μαντάρα και απορώ πως δεν πήρε ούτε κίτρινη ο Μουκουντί με το ξύλο, που έριξε στον Τετέι. Για το πέναλτι στον Τετέι από τον Περέιρα, έχει γίνει, αλλά πρώτα έχει προηγηθεί φάουλ του Τετέι. Οι άλλοι θα φώναζαν, εμείς δεν είμαστε σαν τους άλλους και λέμε ότι βλέπουμε…