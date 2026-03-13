Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Η ΑΕΚ του Νίκολιτς γεννά όνειρα στον κόσμο της
INTIME SPORTS
Βαγγέλης Πάτας Βαγγέλης Πάτας 13 Μαρτίου 2026, 09:02
OPINION / ΑΕΚ

Η ΑΕΚ του Νίκολιτς γεννά όνειρα στον κόσμο της

Η ΑΕΚ ήταν σαρωτική στη Σλοβενία κι επί της ουσίας εξασφάλισε την πρόκριση στα προημιτελικά του Conference League από το πρώτο παιχνίδι, έχοντας πολυτιμότερο τον… προπονητή της, Μάρκο Νίκολιτς και κάνει τον κόσμο της να ονειρεύται ότι θα φτάσει μέχρι το τέλος.

Οι «κιτρινόμαυροι» επέστρεψαν στο γήπεδο που έχουν γνωρίσει τη μοναδική εφετινή τους ήττα στην Ευρώπη και «απάντησαν» με την καλύτερη εμφάνιση τους την τρέχουσα σεζόν στο Conference League.

Τα δεδομένα, βέβαια, σε σχέση με εκείνο το 3-1 πριν από 161 ημέρες ήταν διαφορετικά σε βαθμό που είναι σαν να μιλάμε για άλλες ομάδες. Ίσως το μοναδικό κοινό είναι ότι η ΑΕΚ προηγήθηκε νωρίς, αλλά αυτή τη δεν έχασε αλλά επιβλήθηκε με το εμφατικό 4-0.

Ένα 4-0 που μοιάζει λίγο με βάση την εικόνα και τις ευκαιρίες που δημιούργησαν οι παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος χωρίς αμφιβολία ήταν ο MVP των «κιτρινόμαυρων». Ο Σέρβος εμφάνισε την ομάδα του απόλυτα «διαβασμένη» και συγκεντρωμένη στην… επιστροφή της στην Ευρώπη, έπειτα από σχεδόν τρεις μήνες.

Με την εικόνα της η ΑΕΚ δείχνει ότι μπορεί να προχωρήσει στο Conference League και κάνει τον κόσμο της να ονειρεύεται ότι μπορεί να φτάσει μέχρι το τέλος του δρόμου στη Λειψία. Σαφώς αυτό μείνει να φανεί και στη συνέχεια, καθώς το επόμενο εμπόδιο θα είναι σαφώς πιο δύσκολο. Λογικά θα είναι η Ράγιο Βαγιεκανό, αλλά κάθε πράγμα στον καιρό του.

Βραχυπρόθεσμα οι «κιτρινόμαυροι», με δεδομένο ότι «καθάρισαν» την πρόκριση κι η ρεβάνς είναι διαδικαστικού χαρακτήρα, μπορούν να προσηλωθούν στα δύο τελευταία παιχνίδια της κανονικής διάρκεια στη Super League. Με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι και με την Κηφισιά στην Allwyn Arena, τα οποία αν η ΑΕΚ τα πάρει θα μπει στα playoffs με πλεονέκτημα 2 βαθμών από τους συνδιεκδικητές του τίτλου.


ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
CONFERENCE LEAGUE

ΑΕΚ: «Παραμένουμε προσγειωμένοι» - Οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς

ΑΕΚ: «Παραμένουμε προσγειωμένοι» - Οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς
CONFERENCE LEAGUE

Conference League: Τα highlights του Τσέλιε – ΑΕΚ | Τα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων στους «16»

Conference League: Τα highlights του Τσέλιε – ΑΕΚ | Τα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων στους «16»
CONFERENCE LEAGUE

Τσέλιε – ΑΕΚ 0-4: «Τεσσάρα» στη Σλοβενία κι… έφυγε για τα προημιτελικά του Conference League!

Τσέλιε – ΑΕΚ 0-4: «Τεσσάρα» στη Σλοβενία κι… έφυγε για τα προημιτελικά του Conference League!

Το παρόν διαδικτυακό μέσο ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρει περί των επωνύμων ή ανωνύμων σχολίων που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.



Ροή ειδήσεων

CONFERENCE LEAGUE
Τσέλιε: Τέλος ο Μαέφσκι, με Καμπέλος στην Allwyn Arena
23 λεπτά πριν Τσέλιε: Τέλος ο Μαέφσκι, με Καμπέλος στην Allwyn Arena
EUROLEAGUE
EuroLeague: Το τελευταίο… πιάτο της 31ης αγωνιστικής
24 λεπτά πριν EuroLeague: Το τελευταίο… πιάτο της 31ης αγωνιστικής
EUROLEAGUE
Η σύζυγος του Λεσόρ υποκλίθηκε στη συμπαράσταση του κόσμου
28 λεπτά πριν Η σύζυγος του Λεσόρ υποκλίθηκε στη συμπαράσταση του κόσμου
EUROLEAGUE
Αταμάν: «Είμαι πολύ χαρούμενος για τον Ματίας» (vid)
53 λεπτά πριν Αταμάν: «Είμαι πολύ χαρούμενος για τον Ματίας» (vid)
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved