Η ΑΕΚ έχει πηδήξει πίστες, αλλά πρέπει να ακούσει τα «καμπανάκια»!

Eurokinissi

Η ΑΕΚ έχει πετύχει πολλά περισσότερα απ’ όσα θα περίμεναν άπαντες στην πρώτη σεζόν του Μάρκο Νίκολιτς, αλλά για να αντέξει και στο δεύτερο μισό θα πρέπει να ακούσει τα «καμπανάκια» που χτύπησαν και στην Τρίπολη.

Η «Ένωση» πέτυχε ένα μεγάλο «διπλό» κόντρα στον Αστέρα AKTOR, μια νίκη που μπορεί να κάνει τη… διαφορά στη «σούμα» που θα γίνει στο φινάλε της σεζόν.

Οι «κιτρινόμαυροι», πάντως, δεν ήταν καλοί με την εικόνα του δεύτερου ημιχρόνου να είναι «σχεδόν απαράδεκτη», όπως παραδέχθηκε κι ο ήρωας του αγώνα, Θωμάς Στρακόσα.

Μολονότι ο θρίαμβος επί του Παναθηναϊκού κι η σπουδαία νίκη στην Τρίπολη επανάφεραν την ευφορία, καθώς έφεραν την ΑΕΚ στην κορυφή με ματς περισσότερο, στην Τρίπολη χτύπησαν ξανά «καμπανάκια».

Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η ομάδα του Νίκολιτς είναι η αδυναμία που παρουσιάζει όταν δέχεται πίεση ψηλά. Το build up της γίνεται αργό και στατικό με αποτέλεσμα οι «κιτρινόμαυροι» να περιορίζονται σε πάσες στη δική τους περιοχή, κάτι που είδαμε και κόντρα στον Αστέρα. Επίσης, η «Ένωση» δέχθηκε δύο αντεπιθέσεις που ξεκίνησαν από δικό της κόρνερ!

Ο Νίκολιτς έχει εντοπίσει το πρόβλημα και τη νωχελικότητα που παρουσιάζουν σε κάποιες περιπτώσεις οι ποδοσφαιριστές του, με αποτέλεσμα να πηγαίνουν δεύτεροι πάνω στην μπάλα στις μονομαχίες, με τον Ζοάο Μάριο να αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα στην Τρίπολη. Άλλωστε, μόνο τυχαία δεν είναι η ατάκα του, μετά το τέλος του αγώνα της Κυριακής (25/01), ότι: «κάποια πράγματα θα τα πω μέσα με τους παίκτες μου».

Ο Σέρβος τεχνικός ψάχνει τον τρόπο, ώστε η ομάδα του να βρει και πάλι την ένταση που είχε το διάστημα Νοέμβριος – Δεκέμβριος, όπου έκανε και το εντυπωσιακό σερί νικών. Σε αυτό θα δουλέψει τις επόμενες ημέρες, ώστε η ΑΕΚ να εμφανιστεί έτοιμη για το απόλυτο crash test: Το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στην «OPAP Arena».

Τα παραπάνω τα υπογραμμίζουμε γιατί απλά στην περίπτωση της ΑΕΚ ισχύει το «τρώγοντας έρχεται η όρεξη». Η «Ένωση», μετά το καταστροφικό φινάλε της περσινής σεζόν, μπήκε σε μια νέα εποχή το καλοκαίρι. Έκτοτε δεν έχει κάνει απλά βήματα, αλλά άλματα! Έχει… πηδήξει πίστες, αλλά για να αντέξει μέχρι τέλους στη μάχη του πρωταθλήματος και να συνεχίσει να έχει βλέψεις και στην Ευρώπη, θα πρέπει να επιστρέψει στις… εργοστασιακές ρυθμίσεις του διμήνου Νοέμβριος – Δεκέμβριος.

Σημαντικός αστερίσκος σε αυτό είναι κι η απόκτηση ενός αμυντικού χαφ, για τον οποίο οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Χαβιέρ Ριμπάλτα βρίσκεται στο τελικό στάδιο των διαπραγματεύσεων. Είναι μια μεταγραφή που ιδανικά θα έπρεπε να είχε ήδη ολοκληρωθεί, αλλά το πιο σημαντικό είναι ο παίκτης που θα έρθει να είναι σε θέση να μπει άμεσα στο ροτέισον.

ΥΓ. Το «Ε» στο όνομα της ΑΕΚ σημαίνει «Ένωση». Στο παρελθόν αυτό αρκετές φορές δεν τηρήθηκε… Η κίνηση της ποδοσφαιρικής ομάδας να δώσει το «παρών» στη SUNEL Arena για το ΑΕΚ – Άλμπα Βερολίνου έχει τη δική της ξεχωριστή σημασία, γιατί όπως έχει αποδείξει η ιστορία όταν υπάρχει το «Ε», η ΑΕΚ είναι ικανή για τα πάντα!