AEK: Στο Μουσείο Ιστορίας η φανέλα του Γιόβιτς από την ιστορική εμφάνιση κόντρα στον Παναθηναϊκό

Μουσείο Ιστορίας της ΑΕΚ / AEK FC History Museum

Η φανέλα που φορούσε ο Λούκα Γιόβιτς στο αθηναϊκό ντέρμπι, ΑΕΚ – Παναθηναϊκός, όπου πέτυχε ιστορικό καρέ τερμάτων, θα κοσμεί πλέον στο Μουσείο Ιστορίας της «Ένωσης».

Ο Σέρβος επιθετικός έχει μετατρέψει σε… προσωπική υπόθεση τα φετινά ντέρμπι με το «τριφύλλι».

Ο Γιόβιτς, μετά το χατ – τρικ στη Λεωφόρο, σημείωσε τέσσερα τέρματα στον αγώνα της «OPAP Arena», σε μια εμφάνιση που έμεινε στην ιστορία.

Στο πλαίσιο αυτό η φανέλα απέκτησε ξεχωριστεί σημασία και γι’ αυτό, πλέον, θα κοσμεί το Μουσείο Ιστορίας της ΑΕΚ.

Η σχετική ενημέρωση του Μουσείου Ιστορίας της ΑΕΚ

«Το Μουσείο Ιστορίας της ΑΕΚ εμπλουτίζεται συνεχώς με νέα εκθέματα. Για παράδειγμα από αύριο, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να θαυμάσουν, τη φανέλα με την οποία ο Λούκα Γιόβιτς σημείωσε τέσσερα γκολ στο αθηναϊκό ντέρμπι εναντίον του Παναθηναϊκού της 18.1.2026.Θυμίζουμε ότι το Μουσείο είναι ανοικτό καθημερινά πλην Δευτέρας, από τις 10:00 ως τις 18:00. Στις ημέρες αγώνων το Μουσείο είναι ανοικτό και το ωράριο διαμορφώνεται ανάλογα με την ώρα έναρξης του αγώνα».